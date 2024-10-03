Названа причина мощного пожара в театре в центре Екатеринбурга, где был погибший

Причиной пожара в театре музкомедии в Екатеринбурге стал перегрев техники
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Фасады отреставрированных зданий. Екатеринбург, театр музкомедии
Пламя охватило театр днем 2 октября Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге загорелся Театр музкомедии

Причиной пожара в театре музкомедии в Екатеринбурге, в котором погиб лифтер, стал перегрев электроприбора. Об этом URA.RU сообщил источник в МЧС.

«Возгорание произошло из-за перегрева электрического прибора», — сказал собеседник. В пресс-службе регионального МЧС заявили URA.RU, что говорить о точных причинах возгорания пока преждевременно.

Огонь охватил театр днем 2 октября. Из здания эвакуировали больше 100 человек. Некоторые, спасаясь, вылезали на крышу. 58-летний лифтер Дмитрий пытался потушить пламя, но надышался дымом. Подробнее о происшествии — в сюжете агентства.

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Причиной пожара в театре музкомедии в Екатеринбурге, в котором погиб лифтер, стал перегрев электроприбора. Об этом URA.RU сообщил источник в МЧС. «Возгорание произошло из-за перегрева электрического прибора», — сказал собеседник. В пресс-службе регионального МЧС заявили URA.RU, что говорить о точных причинах возгорания пока преждевременно. Огонь охватил театр днем 2 октября. Из здания эвакуировали больше 100 человек. Некоторые, спасаясь, вылезали на крышу. 58-летний лифтер Дмитрий пытался потушить пламя, но надышался дымом. Подробнее о происшествии — в сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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