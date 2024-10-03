Названа причина мощного пожара в театре в центре Екатеринбурга, где был погибший

Пламя охватило театр днем 2 октября
новость из сюжетаВ Екатеринбурге загорелся Театр музкомедии
Причиной пожара в театре музкомедии в Екатеринбурге, в котором погиб лифтер, стал перегрев электроприбора. Об этом URA.RU сообщил источник в МЧС.
«Возгорание произошло из-за перегрева электрического прибора», — сказал собеседник. В пресс-службе регионального МЧС заявили URA.RU, что говорить о точных причинах возгорания пока преждевременно.
Огонь охватил театр днем 2 октября. Из здания эвакуировали больше 100 человек. Некоторые, спасаясь, вылезали на крышу. 58-летний лифтер Дмитрий пытался потушить пламя, но надышался дымом. Подробнее о происшествии — в сюжете агентства.
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