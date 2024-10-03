В Свердловском театре музкомедии раскрыли, как повлиял пожар на афишу

Пожар в театре музкомедии в Екатеринбурге не помешает предстоящим спектаклям
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Пресс-подход музыкально-драматического спектакля Анны Айрапетянц «Цветы запоздалые. Маленький роман». Екатеринбург, филармония, зрительный зал, кресла, цветы запоздалые, маленький роман
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новость из сюжета
В Екатеринбурге загорелся Театр музкомедии

Пожар в Свердловском театре музкомедии никак не повлияет на показы. Ближайший спектакль «Человека, который смеется» покажут 11 октября, как и было запланировано, рассказали URA.RU в пресс-службе.

«Задымление было в той части здания, которая напрямую не связана ни со сценой, ни со зрительской частью. Пока никакой информации об отмене спектаклей нет», — заявили представители учреждения. Пока же труппа находится на гастролях в Белоруссии.

Огонь охватил театр днем 2 октября. Некоторым сотрудникам пришлось спасаться через крышу, но не обошлось без жертв. 58-летний разнорабочий Дмитрий пытался сам потушить пламя, но надышался дымом и позже скончался в машине скорой помощи. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Пожар в Свердловском театре музкомедии никак не повлияет на показы. Ближайший спектакль «Человека, который смеется» покажут 11 октября, как и было запланировано, рассказали URA.RU в пресс-службе. «Задымление было в той части здания, которая напрямую не связана ни со сценой, ни со зрительской частью. Пока никакой информации об отмене спектаклей нет», — заявили представители учреждения. Пока же труппа находится на гастролях в Белоруссии. Огонь охватил театр днем 2 октября. Некоторым сотрудникам пришлось спасаться через крышу, но не обошлось без жертв. 58-летний разнорабочий Дмитрий пытался сам потушить пламя, но надышался дымом и позже скончался в машине скорой помощи. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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