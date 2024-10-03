В Свердловском театре музкомедии раскрыли, как повлиял пожар на афишу

Пожар в театре музкомедии в Екатеринбурге не помешает предстоящим спектаклям

03 октября 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Зрители не заметят изменений в афише Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге загорелся Театр музкомедии Пожар в Свердловском театре музкомедии никак не повлияет на показы. Ближайший спектакль «Человека, который смеется» покажут 11 октября, как и было запланировано, рассказали URA.RU в пресс-службе. «Задымление было в той части здания, которая напрямую не связана ни со сценой, ни со зрительской частью. Пока никакой информации об отмене спектаклей нет», — заявили представители учреждения. Пока же труппа находится на гастролях в Белоруссии. Огонь охватил театр днем 2 октября. Некоторым сотрудникам пришлось спасаться через крышу, но не обошлось без жертв. 58-летний разнорабочий Дмитрий пытался сам потушить пламя, но надышался дымом и позже скончался в машине скорой помощи. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожар в Свердловском театре музкомедии никак не повлияет на показы. Ближайший спектакль «Человека, который смеется» покажут 11 октября, как и было запланировано, рассказали URA.RU в пресс-службе. «Задымление было в той части здания, которая напрямую не связана ни со сценой, ни со зрительской частью. Пока никакой информации об отмене спектаклей нет», — заявили представители учреждения. Пока же труппа находится на гастролях в Белоруссии. Огонь охватил театр днем 2 октября. Некоторым сотрудникам пришлось спасаться через крышу, но не обошлось без жертв. 58-летний разнорабочий Дмитрий пытался сам потушить пламя, но надышался дымом и позже скончался в машине скорой помощи. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.