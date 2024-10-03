В Свердловском театре музкомедии раскрыли, как повлиял пожар на афишу

Пожар в Свердловском театре музкомедии никак не повлияет на показы. Ближайший спектакль «Человека, который смеется» покажут 11 октября, как и было запланировано, рассказали URA.RU в пресс-службе.
«Задымление было в той части здания, которая напрямую не связана ни со сценой, ни со зрительской частью. Пока никакой информации об отмене спектаклей нет», — заявили представители учреждения. Пока же труппа находится на гастролях в Белоруссии.
Огонь охватил театр днем 2 октября. Некоторым сотрудникам пришлось спасаться через крышу, но не обошлось без жертв. 58-летний разнорабочий Дмитрий пытался сам потушить пламя, но надышался дымом и позже скончался в машине скорой помощи. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!