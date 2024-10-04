ВТБ повысил ставки по вкладам

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Клипарт по теме ВТБ. Тюмень, втб
Ставка по накопительному счету в ВТБ увеличилась до 18% Фото:

Банк ВТБ увеличил максимальную ставку по краткосрочным вкладам до 21%. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях и китайском юане, а также по накопительному счету. Теперь по программе „ВТБ-Вклад“ для новых вкладчиков или при привлечении новых средств максимальная ставка составит 19,6% на три месяца и 21% — на полгода», передает РБК ответ пресс-службы банка. Там добавили, что для текущих клиентов банка ставка по вкладам на срок от трех до шести месяцев увеличилась до 20% годовых.

Повысил ВТБ и ставку по вкладам в китайском юане до 8% годовых. Открыть вклад онлайн можно при минимальной сумме в одну тысячу юаней и в в офисе банка — в пять тысяч юаней. По накопительному счету ставка увеличилась до 18%. Приветственная ставка осталась без изменений.

Сбербанк с 30 сентября увеличил ставки по вкладам «Лучший%» и «СберВклад» до 20% годовых на сроки до одного года. Чтобы воспользоваться ими, клиентам нужно осуществлять поступления заработной платы или пенсии на карту банка, ежемесячно тратить по картам «Сбера» не менее 30 тысяч рублей, а также иметь активную подписку «СберПрайм».

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Банк ВТБ увеличил максимальную ставку по краткосрочным вкладам до 21%. Об этом сообщили в пресс-службе банка. «ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях и китайском юане, а также по накопительному счету. Теперь по программе „ВТБ-Вклад“ для новых вкладчиков или при привлечении новых средств максимальная ставка составит 19,6% на три месяца и 21% — на полгода», передает РБК ответ пресс-службы банка. Там добавили, что для текущих клиентов банка ставка по вкладам на срок от трех до шести месяцев увеличилась до 20% годовых. Повысил ВТБ и ставку по вкладам в китайском юане до 8% годовых. Открыть вклад онлайн можно при минимальной сумме в одну тысячу юаней и в в офисе банка — в пять тысяч юаней. По накопительному счету ставка увеличилась до 18%. Приветственная ставка осталась без изменений. Сбербанк с 30 сентября увеличил ставки по вкладам «Лучший%» и «СберВклад» до 20% годовых на сроки до одного года. Чтобы воспользоваться ими, клиентам нужно осуществлять поступления заработной платы или пенсии на карту банка, ежемесячно тратить по картам «Сбера» не менее 30 тысяч рублей, а также иметь активную подписку «СберПрайм».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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