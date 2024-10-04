Сбившего российский самолет А-50У под Минском украинца посадили на 25 лет

04 октября 2024 в 18:44 Размер текста - 17 +

Совершивший атаку на А-50У с помощью дронов-камикадзе под Минском был приговорен к 25 годам лишения свободы Фото: Илья Московец © URA.RU Украинец Николай Швец, совершивший теракт против российского самолета А-50У на аэродроме «Мачулищи» под Минском, приговорен судом Беларуси к 25 годам лишения свободы. Об этом сообщили в генпрокуратуре республики. «За совершение указанных преступлений исполнителю террористического акта, гражданину Украины Швецу, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет», — говорится в опубликованном сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Республики Беларусь . Суд также вынес приговоры другим соучастникам преступления, назначив им от 15 до 25 лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Ранее сообщалось, что Белоруссия вернула Украине Николая Швеца в рамках обмена пленными. Обмен состоялся по просьбе президента России Владимира Путина. В конце февраля 2023 года на военном аэродроме Мачулищи под Минском была предпринята попытка уничтожения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У с помощью двух китайских дронов-камикадзе. Ответственность за атаку взяло на себя оппозиционное белорусское объединение BYPOL. Белорусские власти обвинили в произошедшем украинские спецслужбы и задержали подрывника, который утверждает, что действовал по заданию СБУ. По факту нападения на российский самолет в Белоруссии возбуждено дело об организованном терроризме, сообщает MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинец Николай Швец, совершивший теракт против российского самолета А-50У на аэродроме «Мачулищи» под Минском, приговорен судом Беларуси к 25 годам лишения свободы. Об этом сообщили в генпрокуратуре республики. «За совершение указанных преступлений исполнителю террористического акта, гражданину Украины Швецу, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет», — говорится в опубликованном сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Республики Беларусь. Суд также вынес приговоры другим соучастникам преступления, назначив им от 15 до 25 лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Ранее сообщалось, что Белоруссия вернула Украине Николая Швеца в рамках обмена пленными. Обмен состоялся по просьбе президента России Владимира Путина. В конце февраля 2023 года на военном аэродроме Мачулищи под Минском была предпринята попытка уничтожения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У с помощью двух китайских дронов-камикадзе. Ответственность за атаку взяло на себя оппозиционное белорусское объединение BYPOL. Белорусские власти обвинили в произошедшем украинские спецслужбы и задержали подрывника, который утверждает, что действовал по заданию СБУ. По факту нападения на российский самолет в Белоруссии возбуждено дело об организованном терроризме, сообщает MK.RU.