Белоруссия вернула Киеву террориста, участвовавшего в подрыве самолета РФ

Николая Швеца обменяли на священнослужителя Ионафана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о возвращении Украине Николая Швеца, участника подрыва российского самолета, в рамках обмена. Об этом сообщает БелТА.
«Мы этого человека отдали в Украину, они нам отдали священника», — объяснил Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости. Лукашенко также отметил, что обмен произошел по просьбе президента России Владимира Путина и включал освобождение священнослужителя Ионафана.
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