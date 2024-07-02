Белоруссия вернула Киеву террориста, участвовавшего в подрыве самолета РФ

03 июля 2024 в 00:52 Размер текста - 17 +

Николая Швеца обменяли на священнослужителя Ионафана Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о возвращении Украине Николая Швеца, участника подрыва российского самолета, в рамках обмена. Об этом сообщает БелТА. «Мы этого человека отдали в Украину, они нам отдали священника», — объяснил Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости. Лукашенко также отметил, что обмен произошел по просьбе президента России Владимира Путина и включал освобождение священнослужителя Ионафана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о возвращении Украине Николая Швеца, участника подрыва российского самолета, в рамках обмена. Об этом сообщает БелТА. «Мы этого человека отдали в Украину, они нам отдали священника», — объяснил Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости. Лукашенко также отметил, что обмен произошел по просьбе президента России Владимира Путина и включал освобождение священнослужителя Ионафана.