02 июля 2024

Белоруссия вернула Киеву террориста, участвовавшего в подрыве самолета РФ

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Николая Швеца обменяли на священнослужителя Ионафана Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о возвращении Украине Николая Швеца, участника подрыва российского самолета, в рамках обмена. Об этом сообщает БелТА.

«Мы этого человека отдали в Украину, они нам отдали священника», — объяснил Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости. Лукашенко также отметил, что обмен произошел по просьбе президента России Владимира Путина и включал освобождение священнослужителя Ионафана.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о возвращении Украине Николая Швеца, участника подрыва российского самолета, в рамках обмена. Об этом сообщает БелТА. «Мы этого человека отдали в Украину, они нам отдали священника», — объяснил Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости. Лукашенко также отметил, что обмен произошел по просьбе президента России Владимира Путина и включал освобождение священнослужителя Ионафана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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