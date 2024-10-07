У крупнейшего застройщика Челябинской области ЮУ КЖСИ сменился директор

Обязанности генерального директора на данный момент в компании исполняет Михаил Демаков Фото из Архива: Вадим Ахметов © URA.RU

В Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и инвестиций (ЮУ КЖСИ) сменился директор. Руководство приняло решение об увольнении директора Ильгама Мусина, на его должность временно назначен заместитель директора Михаил Демаков. Информацию 7 октября подтвердили в пресс-службе компании.

«Да, действительно в ЮУ КЖСИ сменился директор. Сейчас обязанности генерального директора исполняет Демаков Михаил Сергеевич, который был ранее заместителем генерального директора», — сообщили в пресс-службе компании.

Решение об увольнении Мусина приняло руководство министерства имущества Челябинской области, учредителя «Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и инвестиций» (ЮУ КЖСИ). Директором ЮУ КЖСИ Ильгам Мусин был назначен в октябре 2023 года.

Прежде Мусин занимал пост заместителя областного министра строительства. Предыдущего гендиректора ЮУ КЖСИ Владимира Атаманченко в сентябре 2023 года заключили под домашний арест по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее задержанный ФСБ экс-глава ЮУ КЖСИ Владимир Атаманченко, обвиняемый в растрате, остался в СИЗО до конца октября 2024 года. Такое решение принял 28 августа Центральный райсуд Челябинска.