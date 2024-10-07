«Он подарил Борису больше 10 лет»: Наина Ельцина о смерти хирурга Рената Акчурина

Наина Ельцина выразила соболезнования семье хирурга Рената Акчурина
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Открытие выставки ТАСС "Главные кадры". Екатеринбург, ельцина наина, портрет
Наина Ельцина вспоминает, как Ренат Акчурин спас ее мужа в конце 90-х Фото:

Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина выразила соболезнования семье кардиохирурга Рената Акчурина. Именно он в 1996 году возглавлял бригаду врачей, которые выполнили аортокоронарное шунтирование Ельцину. Это была редкая в то время операция на открытом сердце, которая длилась несколько часов.

«Я бесконечно благодарна Ренату Сулеймановичу, что он взялся за эту операцию и вместе со своими коллегами блестяще ее провел. Он подарил Борису Николаевичу больше 10 лет нормальной полноценной жизни. Это же какое счастье и для меня, и для дочек… Еще годы рядом с близким человеком. В этот тяжелый день мне хотелось бы передать самые искренние соболезнования семье Рената Сулеймановича Акчурина», — сказала Наина Иосифовна. Ее слова передает пресс-служба Ельцин Центра.

Ренат Акчурин был выдающимся советским и российским кардиохирургом. 6 октября он скончался на 79-м году жизни после продолжительной болезни.

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Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина выразила соболезнования семье кардиохирурга Рената Акчурина. Именно он в 1996 году возглавлял бригаду врачей, которые выполнили аортокоронарное шунтирование Ельцину. Это была редкая в то время операция на открытом сердце, которая длилась несколько часов. «Я бесконечно благодарна Ренату Сулеймановичу, что он взялся за эту операцию и вместе со своими коллегами блестяще ее провел. Он подарил Борису Николаевичу больше 10 лет нормальной полноценной жизни. Это же какое счастье и для меня, и для дочек… Еще годы рядом с близким человеком. В этот тяжелый день мне хотелось бы передать самые искренние соболезнования семье Рената Сулеймановича Акчурина», — сказала Наина Иосифовна. Ее слова передает пресс-служба Ельцин Центра. Ренат Акчурин был выдающимся советским и российским кардиохирургом. 6 октября он скончался на 79-м году жизни после продолжительной болезни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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