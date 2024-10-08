Прокуратура вмешалась в дело об отказе зачислить ученика в 10-й класс

Сотрудники прокуратуры Москвы вмешались в дело по отказу зачислить ученика в десятый класс. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства на жалобу одного из родителей, Кирилла Малютина
«Прокуратура Москвы выявила нарушение в школе № 57 из-за отказа зачислить ученика в 10-й класс», — говорится в ответе. Причинами такого решения названы плохие результаты ОГЭ по математике, наличие задолженностей по нескольким предметам за восьмой и девятый классы, а также плохое поведение.
Отмечается, что для устранения недоразумения было вынесено представление директору школы Анне Вахнеевой. Меры по решению ситуации школа должна исполнить в течение месяца.
Отказ в приеме в 10-й класс из-за плохих оценок, места проживания, возраста или личного отношения к ученику является нарушением норм закона. В таком случае можно подать жалобу в отдел образования, а затем — в Рособрнадзор. Школа может отказать в приеме в 10-й класс по следующий причинам: отсутствие свободных мест и неуспешная аттестация за девятый класс.
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