Прокуратура вмешалась в дело об отказе зачислить ученика в 10-й класс

08 октября 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

В конфликт с приемом школьников в 10-й класс вмешалась прокуратура Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники прокуратуры Москвы вмешались в дело по отказу зачислить ученика в десятый класс. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства на жалобу одного из родителей, Кирилла Малютина «Прокуратура Москвы выявила нарушение в школе № 57 из-за отказа зачислить ученика в 10-й класс», — говорится в ответе. Причинами такого решения названы плохие результаты ОГЭ по математике, наличие задолженностей по нескольким предметам за восьмой и девятый классы, а также плохое поведение. Отмечается, что для устранения недоразумения было вынесено представление директору школы Анне Вахнеевой. Меры по решению ситуации школа должна исполнить в течение месяца. Отказ в приеме в 10-й класс из-за плохих оценок, места проживания, возраста или личного отношения к ученику является нарушением норм закона. В таком случае можно подать жалобу в отдел образования, а затем — в Рособрнадзор. Школа может отказать в приеме в 10-й класс по следующий причинам: отсутствие свободных мест и неуспешная аттестация за девятый класс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники прокуратуры Москвы вмешались в дело по отказу зачислить ученика в десятый класс. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства на жалобу одного из родителей, Кирилла Малютина «Прокуратура Москвы выявила нарушение в школе № 57 из-за отказа зачислить ученика в 10-й класс», — говорится в ответе. Причинами такого решения названы плохие результаты ОГЭ по математике, наличие задолженностей по нескольким предметам за восьмой и девятый классы, а также плохое поведение. Отмечается, что для устранения недоразумения было вынесено представление директору школы Анне Вахнеевой. Меры по решению ситуации школа должна исполнить в течение месяца. Отказ в приеме в 10-й класс из-за плохих оценок, места проживания, возраста или личного отношения к ученику является нарушением норм закона. В таком случае можно подать жалобу в отдел образования, а затем — в Рособрнадзор. Школа может отказать в приеме в 10-й класс по следующий причинам: отсутствие свободных мест и неуспешная аттестация за девятый класс.