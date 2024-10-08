Прокуратура вмешалась в дело об отказе зачислить ученика в 10-й класс

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Школа. Курган, школа, школьники, ученики, телефон в школе, уроки
В конфликт с приемом школьников в 10-й класс вмешалась прокуратура Фото:

Сотрудники прокуратуры Москвы вмешались в дело по отказу зачислить ученика в десятый класс. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства на жалобу одного из родителей, Кирилла Малютина

«Прокуратура Москвы выявила нарушение в школе № 57 из-за отказа зачислить ученика в 10-й класс», — говорится в ответе. Причинами такого решения названы плохие результаты ОГЭ по математике, наличие задолженностей по нескольким предметам за восьмой и девятый классы, а также плохое поведение.

Отмечается, что для устранения недоразумения было вынесено представление директору школы Анне Вахнеевой. Меры по решению ситуации школа должна исполнить в течение месяца.

Отказ в приеме в 10-й класс из-за плохих оценок, места проживания, возраста или личного отношения к ученику является нарушением норм закона. В таком случае можно подать жалобу в отдел образования, а затем — в Рособрнадзор. Школа может отказать в приеме в 10-й класс по следующий причинам: отсутствие свободных мест и неуспешная аттестация за девятый класс.

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Сотрудники прокуратуры Москвы вмешались в дело по отказу зачислить ученика в десятый класс. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства на жалобу одного из родителей, Кирилла Малютина «Прокуратура Москвы выявила нарушение в школе № 57 из-за отказа зачислить ученика в 10-й класс», — говорится в ответе. Причинами такого решения названы плохие результаты ОГЭ по математике, наличие задолженностей по нескольким предметам за восьмой и девятый классы, а также плохое поведение. Отмечается, что для устранения недоразумения было вынесено представление директору школы Анне Вахнеевой. Меры по решению ситуации школа должна исполнить в течение месяца. Отказ в приеме в 10-й класс из-за плохих оценок, места проживания, возраста или личного отношения к ученику является нарушением норм закона. В таком случае можно подать жалобу в отдел образования, а затем — в Рособрнадзор. Школа может отказать в приеме в 10-й класс по следующий причинам: отсутствие свободных мест и неуспешная аттестация за девятый класс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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