Скандальный пермский экс-депутат продал свою фирму бизнесмену из Осы

Пермское ООО «Осанеруддобыча», принадлежавшее экс-заместителю заксобрания региона Евгению Вязникову, перешло под контроль предпринимателя из Осы. Новым владельцем компании стал бизнесмен Алексей Нефедов.
«Евгений Вязников ранее являлся единственным собственником фирмы. С 1 октября 2024 года Владельцем 100% долей компании стал предприниматель Алексей Нефедов. Ему также принадлежат доли в ООО „Чистый город“, ООО „Трансавтогрупп“, ООО „Лесинвест“. ООО „Осанеруддобыча“ было зарегистрировано в Осе в 2010 году. Основной вид деятельности компании — разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина. В конце 2022 года компания была выставлена на аукцион с начальной ценой в 21,5 млн рублей», — сообщил «Коммерсант-Пермь».
Евгений Вязников с 2006 года занимал пост заместителя председателя заксобрания региона. В июне 2010 года его автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим рабочих завода «Пермские моторы». В результате ДТП Вязников получил серьезные травмы и был госпитализирован. В его крови обнаружили 1,35 промилле алкоголя. Пермский суд признал его виновным в ДТП с тяжкими последствиями и назначил условное наказание в виде двух лет лишения свободы. После этого его освободили от полномочий депутата.
В феврале 2022 года суд признал Евгения Вязникова банкротом, и начал процедуру реализации его имущества из-за долгов на сумму 14,5 млн рублей. В начале 2024 года между должником и кредиторами было заключено мировое соглашение.
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