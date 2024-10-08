Жителей Перми возмутил мужчина, который пытался проникнуть в подъезд жилого дома в Дзержинском районе города. При этом он был абсолютно голым. Соответствующее видео очевидцы разместили в соцсетях.
«Мужчина, вы что делаете? Вы почему голый?», — спрашивают очевидцы на видеозаписи, опубликованной в telegram-канале «ЧП Пермь Новости». Сам мужчина пошатывается и пытается открыть дверь подъезда. Все происходит по адресу улица Якуба Коласа, 5А. Поблизости, по словам местных жителей, расположены три детских сада и школа.
URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
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