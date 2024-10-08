Голый мужчина пугает пермяков рядом со школой и детскими садами. Видео

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Мужчина пытался зайти с улицы в подъезд жилого дома (архивное фото)
Мужчина пытался зайти с улицы в подъезд жилого дома (архивное фото) Фото:

Жителей Перми возмутил мужчина, который пытался проникнуть в подъезд жилого дома в Дзержинском районе города. При этом он был абсолютно голым. Соответствующее видео очевидцы разместили в соцсетях.

«Мужчина, вы что делаете? Вы почему голый?», — спрашивают очевидцы на видеозаписи, опубликованной в telegram-канале «ЧП Пермь Новости». Сам мужчина пошатывается и пытается открыть дверь подъезда. Все происходит по адресу улица Якуба Коласа, 5А. Поблизости, по словам местных жителей, расположены три детских сада и школа.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.

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Жителей Перми возмутил мужчина, который пытался проникнуть в подъезд жилого дома в Дзержинском районе города. При этом он был абсолютно голым. Соответствующее видео очевидцы разместили в соцсетях. «Мужчина, вы что делаете? Вы почему голый?», — спрашивают очевидцы на видеозаписи, опубликованной в telegram-канале «ЧП Пермь Новости». Сам мужчина пошатывается и пытается открыть дверь подъезда. Все происходит по адресу улица Якуба Коласа, 5А. Поблизости, по словам местных жителей, расположены три детских сада и школа. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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