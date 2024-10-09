Baza: в Красноярске неизвестные запустили фейерверк из машины

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Праздничный фейерверк на День Победы. Екатеринбург, салют, день победы, фейерверк
В Красноярске фейерверк взорвался в близости от машин на опасном расстоянии Фото:

Жители Красноярска запустили фейерверк из машины прямо на ходу. Об этом сообщает tekegram-канал Baza.

«Жители Красноярска запустили фейерверк на Николаевском мосту. Прямо на ходу из салона кабриолета», — пишет telegram-канал. Сообщается, что одна из ракет взорвалась прямо перед машинами. Что стало поводом такого празднования выясняет местная полиция.

Ранее в Краснодаре мужчина был арестован за запуск фейерверка на проезжей части. За запуск салюта в неположенном месте, создание помех для транспорта и тревогу местных жителей краснодарец был оштрафован на 1500 рублей. Также он получил административный арест на 15 суток. Свой поступок он объяснил радостью из-за новости о том, что скоро он станет отцом.

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Жители Красноярска запустили фейерверк из машины прямо на ходу. Об этом сообщает tekegram-канал Baza. «Жители Красноярска запустили фейерверк на Николаевском мосту. Прямо на ходу из салона кабриолета», — пишет telegram-канал. Сообщается, что одна из ракет взорвалась прямо перед машинами. Что стало поводом такого празднования выясняет местная полиция. Ранее в Краснодаре мужчина был арестован за запуск фейерверка на проезжей части. За запуск салюта в неположенном месте, создание помех для транспорта и тревогу местных жителей краснодарец был оштрафован на 1500 рублей. Также он получил административный арест на 15 суток. Свой поступок он объяснил радостью из-за новости о том, что скоро он станет отцом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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