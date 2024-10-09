Baza: в Красноярске неизвестные запустили фейерверк из машины

Жители Красноярска запустили фейерверк из машины прямо на ходу. Об этом сообщает tekegram-канал Baza.
«Жители Красноярска запустили фейерверк на Николаевском мосту. Прямо на ходу из салона кабриолета», — пишет telegram-канал. Сообщается, что одна из ракет взорвалась прямо перед машинами. Что стало поводом такого празднования выясняет местная полиция.
Ранее в Краснодаре мужчина был арестован за запуск фейерверка на проезжей части. За запуск салюта в неположенном месте, создание помех для транспорта и тревогу местных жителей краснодарец был оштрафован на 1500 рублей. Также он получил административный арест на 15 суток. Свой поступок он объяснил радостью из-за новости о том, что скоро он станет отцом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Жители Красноярска запустили фейерверк из машины прямо на ходу. Об этом сообщает tekegram-канал Baza. «Жители Красноярска запустили фейерверк на Николаевском мосту. Прямо на ходу из салона кабриолета», — пишет telegram-канал. Сообщается, что одна из ракет взорвалась прямо перед машинами. Что стало поводом такого празднования выясняет местная полиция. Ранее в Краснодаре мужчина был арестован за запуск фейерверка на проезжей части. За запуск салюта в неположенном месте, создание помех для транспорта и тревогу местных жителей краснодарец был оштрафован на 1500 рублей. Также он получил административный арест на 15 суток. Свой поступок он объяснил радостью из-за новости о том, что скоро он станет отцом.