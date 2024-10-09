В Брянской области сдетонировали взрывоопасные предметы

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В Брянской области возникла ситуация муниципального характера Фото:

В Брянской области сдетонировали взрывоопасные предметы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по области.

«За сутки зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 09.10.2024 взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области», — заявили в МЧС. Информация опубликована на сайте. Ситуация находится под контролем. Режим ЧС объявлен не был.

Ранее над Брянской области средства ПВО сбили несколько беспилотников. Согласно предварительной информации, дроны летели в сторону склада со снарядами, который находится в городе Карачев. В итоге склад загорелся.

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В Брянской области сдетонировали взрывоопасные предметы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по области. «За сутки зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 09.10.2024 взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области», — заявили в МЧС. Информация опубликована на сайте. Ситуация находится под контролем. Режим ЧС объявлен не был. Ранее над Брянской области средства ПВО сбили несколько беспилотников. Согласно предварительной информации, дроны летели в сторону склада со снарядами, который находится в городе Карачев. В итоге склад загорелся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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