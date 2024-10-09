В Брянской области сдетонировали взрывоопасные предметы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по области.
«За сутки зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 09.10.2024 взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области», — заявили в МЧС. Информация опубликована на сайте. Ситуация находится под контролем. Режим ЧС объявлен не был.
Ранее над Брянской области средства ПВО сбили несколько беспилотников. Согласно предварительной информации, дроны летели в сторону склада со снарядами, который находится в городе Карачев. В итоге склад загорелся.
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В Брянской области сдетонировали взрывоопасные предметы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по области. «За сутки зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 09.10.2024 взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области», — заявили в МЧС. Информация опубликована на сайте. Ситуация находится под контролем. Режим ЧС объявлен не был. Ранее над Брянской области средства ПВО сбили несколько беспилотников. Согласно предварительной информации, дроны летели в сторону склада со снарядами, который находится в городе Карачев. В итоге склад загорелся.