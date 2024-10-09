Кардиолог назвал самые опасные для сердца продукты, которые есть у каждого

Кардиолог Павел Краснов из Домодедовской больницы выделил продукты, которые могут нанести вред сердечно-сосудистой системе. Он подчеркнул, что полноценное питание является ключом к здоровью сердца.
«Питание должно быть полноценным, сбалансированным по содержанию минералов, аминокислот, витаминов, а главное — по энергетической ценности, чтобы не допускать ожирения», — заявил Краснов в интервью «Подмосковье сегодня». Специалист указал на опасность употребления жирных молочных продуктов, сливочного масла и жирных сортов мяса, таких как баранина, свинина и говядина. По его мнению, стоит избегать красное мясо и отдавать предпочтение белому.
Необходимо сократить потребление определенных продуктов в рационе, особенно это касается людей, страдающих ишемической болезнью сердца, однако полностью исключать их не рекомендуется. Он также акцентировал внимание на соотношении потребляемых и затрачиваемых калорий, но отметил, что стоит индивидуально проконсультироваться с врачом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.