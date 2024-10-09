Кардиолог назвал самые опасные для сердца продукты, которые есть у каждого

Кардиолог Краснов: стоит избегать употребления красного мяса
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Красное мясо является вредным для сердца
Красное мясо является вредным для сердца Фото:

Кардиолог Павел Краснов из Домодедовской больницы выделил продукты, которые могут нанести вред сердечно-сосудистой системе. Он подчеркнул, что полноценное питание является ключом к здоровью сердца.

«Питание должно быть полноценным, сбалансированным по содержанию минералов, аминокислот, витаминов, а главное — по энергетической ценности, чтобы не допускать ожирения», — заявил Краснов в интервью «Подмосковье сегодня». Специалист указал на опасность употребления жирных молочных продуктов, сливочного масла и жирных сортов мяса, таких как баранина, свинина и говядина. По его мнению, стоит избегать красное мясо и отдавать предпочтение белому.

Необходимо сократить потребление определенных продуктов в рационе, особенно это касается людей, страдающих ишемической болезнью сердца, однако полностью исключать их не рекомендуется. Он также акцентировал внимание на соотношении потребляемых и затрачиваемых калорий, но отметил, что стоит индивидуально проконсультироваться с врачом.

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Кардиолог Павел Краснов из Домодедовской больницы выделил продукты, которые могут нанести вред сердечно-сосудистой системе. Он подчеркнул, что полноценное питание является ключом к здоровью сердца. «Питание должно быть полноценным, сбалансированным по содержанию минералов, аминокислот, витаминов, а главное — по энергетической ценности, чтобы не допускать ожирения», — заявил Краснов в интервью «Подмосковье сегодня». Специалист указал на опасность употребления жирных молочных продуктов, сливочного масла и жирных сортов мяса, таких как баранина, свинина и говядина. По его мнению, стоит избегать красное мясо и отдавать предпочтение белому. Необходимо сократить потребление определенных продуктов в рационе, особенно это касается людей, страдающих ишемической болезнью сердца, однако полностью исключать их не рекомендуется. Он также акцентировал внимание на соотношении потребляемых и затрачиваемых калорий, но отметил, что стоит индивидуально проконсультироваться с врачом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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