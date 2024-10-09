Депутат Красов: Россия ответит на удары дальнобойным оружием не только Украине

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Ответ России будет адресован всем союзникам Киева, заявил Красов Фото:

Россия ответит не только Украине, но и союзникам Киева на возможные удары дальнобойным оружием по российской территории. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Россия даст адекватный ответ не только Украине, но и тем странам, которые приняли решение о поставке вооружений, военной техники и обеспечении этих ударов», — передает слова Красова «Лента.ру». Он отметил, что поставки западного вооружения для атак по территории России будут рассматриваться как вооруженная агрессия, и ответ будет адекватным.

Москва готова ответить на удары по российским городам, подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он сообщил, что мощное оружие уже наготове. Глав МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что Россия примет меры в ответ на возможность использования дальнобойных ракет ВСУ по объектам на российской территории, передает «Ридус».

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Россия ответит не только Украине, но и союзникам Киева на возможные удары дальнобойным оружием по российской территории. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. «Россия даст адекватный ответ не только Украине, но и тем странам, которые приняли решение о поставке вооружений, военной техники и обеспечении этих ударов», — передает слова Красова «Лента.ру». Он отметил, что поставки западного вооружения для атак по территории России будут рассматриваться как вооруженная агрессия, и ответ будет адекватным. Москва готова ответить на удары по российским городам, подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он сообщил, что мощное оружие уже наготове. Глав МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что Россия примет меры в ответ на возможность использования дальнобойных ракет ВСУ по объектам на российской территории, передает «Ридус».
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