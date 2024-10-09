Германия выделит Киеву 400 млн евро

Бундестаг Германии одобрил выделение дополнительных 400 миллионов евро, почти 42 миллиарда рублей, на военную помощь Украине. Об этом заявил генерал-майор Кристиан Фройдинг, координатор помощи Киеву при немецком Минобороны.
«Мы только что получили одобрение Бундестага на дополнительные €400 млн только на 2024 год. Это позволит нам реализовать в этом году в общей сложности 50 проектов общим объемом €1,4 млрд», — заявил Фройдинг, его слова передает издание RND. Он также напомнил о намерении США предоставить Украине дополнительные 8 млрд евро помощи, подчеркнув, что это свидетельствует не об усталости Запада от конфликта, а о его решимости.
Генерал-майор подтвердил намерение Германии продолжать поддерживать Украину, упомянув недавние поставки зенитных комплексов и планы на будущее, включая поставку боевых машин пехоты и танков. Фройдинг также заявил об улучшении ситуации с артиллерийскими боеприпасами в Украине, указав на якобы сокращение превосходства России в этой области.
Ранее председатель Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что Украина не сможет одержать победу над Россией в текущем конфликте. Он заявил, что победа для Украины означает восстановление суверенитета над своей территорией. Фридрих Мерц подчеркнул необходимость помощи союзников Украины в ее стремлении не проиграть в конфликте, акцентируя внимание на важности поставок ресурсов и оборудования для защиты границ страны. Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила мнение о возможности того, что Украина может осуществлять удары по территории России, используя, в том числе, и немецкое вооружение для целей самозащиты, передает «МК».
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