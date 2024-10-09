FT: на Украине допустили отмену запрета на экспорт вооружения

Украина рассматривает отмену запрета на экспорт оружия. Об пишет газета Financial Times.
«Украина рассматривает возможность отмены запрета на экспорт оружия», — говорится в материале. Там добавили, что такой шаг необходим чтобы получить средства для расширения внутреннего производства, в первую очередь беспилотников.
Продав военную продукцию за границу, украинские производители могут заработать до 20 миллиардов долларов, что позволит увеличить производственные возможности для вооруженных сил. После начала конфликта Киев ввел запрет на экспорт военных товаров, что негативно сказалось на закупках и инвестициях в исследования. Отмена этого запрета может помочь привлечь инвесторов.
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