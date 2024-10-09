Новый европейский режим санкций против РФ будет действовать год

ЕС намерен отказаться от пересмотра санкций против РФ каждые 6 месяцев
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Новый механизм санкций против России будет действовать до 9 октября 2025 года. Это следует из документа, опубликованного в Официальном журнале ЕС.
«Решение будет в силе до 9 октября 2025 года», — указано в нем. Документ опубликован
Это отличается от обычной практики Евросоюза. Ранее ключевые санкции против РФ пересматриваются каждые шесть месяцев. При этом Financial Times сообщала, что ЕС планирует окончательно убрать из практики пересмотр санкций против РФ каждые полгода. Планируется, что они будут действовать год.
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