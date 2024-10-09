Новый европейский режим санкций против РФ будет действовать год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг Европейского Союза и других стран, входящих и не входящих в ЕС. 28 марта 2024. Москва, флаг евросоюза, флаг ес, флаг европейского союза
ЕС намерен отказаться от пересмотра санкций против РФ каждые 6 месяцев Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Новый механизм санкций против России будет действовать до 9 октября 2025 года. Это следует из документа, опубликованного в Официальном журнале ЕС.

«Решение будет в силе до 9 октября 2025 года», — указано в нем. Документ опубликован на сайте.

Это отличается от обычной практики Евросоюза. Ранее ключевые санкции против РФ пересматриваются каждые шесть месяцев. При этом Financial Times сообщала, что ЕС планирует окончательно убрать из практики пересмотр санкций против РФ каждые полгода. Планируется, что они будут действовать год.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый механизм санкций против России будет действовать до 9 октября 2025 года. Это следует из документа, опубликованного в Официальном журнале ЕС. «Решение будет в силе до 9 октября 2025 года», — указано в нем. Документ опубликован на сайте. Это отличается от обычной практики Евросоюза. Ранее ключевые санкции против РФ пересматриваются каждые шесть месяцев. При этом Financial Times сообщала, что ЕС планирует окончательно убрать из практики пересмотр санкций против РФ каждые полгода. Планируется, что они будут действовать год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...