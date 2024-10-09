РИАН: взрывоопасный предмет в Ярославле был найден несколько дней назад

Подозрительный предмет, напоминающий взрывное устройство, был найден на вокзале в Ярославле несколько дней назад. Об этом рассказал представитель экстренных служб.
«Подозрительный предмет был найден дня три-четыре назад», — передает слова представителя экстренных служб РИА «Новости». Он добавил, что предмет был найден в грузовом составе с нефтепродуктами на вокзале в Ярославле. Силовики изъяли его.
На главном железнодорожном вокзале Ярославля 9 октября был предотвращен теракт. Сотрудники обнаружили взрывное устройство, прикрепленное к поезду, прибывшему из Московской области, передает 360.ru.
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