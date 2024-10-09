Песков надеется, что Путин еще не узнал о квадроберах

Песков: надеюсь, что президент не знаком с квадроберами
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Песков выразил надежду, что Путин не знает о квадробинге Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что Владимир Путин не знаком с термином «квадроберы». Об этом он заявил в разговоре с журналистами.

«Надеюсь, что нет. Не нужно преувеличивать популярность», — сказал Песков РИА Новости. Такой ответ она дал на вопрос о том, осведомлен ли президент о данном явлении.

Ранее Песков прокомментировал данное явление среди молодежи. Он назвал данное субкультуру, где несовершеннолетние надевают маски животных и ведут себя соответственно, «полной ерундой».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что Владимир Путин не знаком с термином «квадроберы». Об этом он заявил в разговоре с журналистами. «Надеюсь, что нет. Не нужно преувеличивать популярность», — сказал Песков РИА Новости. Такой ответ она дал на вопрос о том, осведомлен ли президент о данном явлении. Ранее Песков прокомментировал данное явление среди молодежи. Он назвал данное субкультуру, где несовершеннолетние надевают маски животных и ведут себя соответственно, «полной ерундой».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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