Песков надеется, что Путин еще не узнал о квадроберах

Песков: надеюсь, что президент не знаком с квадроберами

09 октября 2024 в 09:19 Размер текста - 17 +

Песков выразил надежду, что Путин не знает о квадробинге Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что Владимир Путин не знаком с термином «квадроберы». Об этом он заявил в разговоре с журналистами. «Надеюсь, что нет. Не нужно преувеличивать популярность», — сказал Песков РИА Новости. Такой ответ она дал на вопрос о том, осведомлен ли президент о данном явлении. Ранее Песков прокомментировал данное явление среди молодежи. Он назвал данное субкультуру, где несовершеннолетние надевают маски животных и ведут себя соответственно, «полной ерундой». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что Владимир Путин не знаком с термином «квадроберы». Об этом он заявил в разговоре с журналистами. «Надеюсь, что нет. Не нужно преувеличивать популярность», — сказал Песков РИА Новости. Такой ответ она дал на вопрос о том, осведомлен ли президент о данном явлении. Ранее Песков прокомментировал данное явление среди молодежи. Он назвал данное субкультуру, где несовершеннолетние надевают маски животных и ведут себя соответственно, «полной ерундой».