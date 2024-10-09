Песков надеется, что Путин еще не узнал о квадроберах

Песков выразил надежду, что Путин не знает о квадробинге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что Владимир Путин не знаком с термином «квадроберы». Об этом он заявил в разговоре с журналистами.
«Надеюсь, что нет. Не нужно преувеличивать популярность», — сказал Песков РИА Новости. Такой ответ она дал на вопрос о том, осведомлен ли президент о данном явлении.
Ранее Песков прокомментировал данное явление среди молодежи. Он назвал данное субкультуру, где несовершеннолетние надевают маски животных и ведут себя соответственно, «полной ерундой».
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