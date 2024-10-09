В Якутии скончалась девочка, которую загрызли собаки

В Якутии девочка, ставшая жертвой нападения собак, скончалась от полученных травм. Об этом рассказали в Минздраве Якутии.
«С прискорбием сообщаем о смерти девочки, пострадавшей от нападения собак в поселке Чульман», — сообщили в Минздраве. В министерстве выразили соболезнования родным и близким погибшей.
В поселке Чульман 8 октября на девочку напала стая бездомных собак. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован.
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В Якутии девочка, ставшая жертвой нападения собак, скончалась от полученных травм. Об этом рассказали в Минздраве Якутии. «С прискорбием сообщаем о смерти девочки, пострадавшей от нападения собак в поселке Чульман», — сообщили в Минздраве. В министерстве выразили соболезнования родным и близким погибшей. В поселке Чульман 8 октября на девочку напала стая бездомных собак. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован.