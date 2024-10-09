В Якутии скончалась девочка, которую загрызли собаки

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Алексей Текслер на передаче муниципалитетам новых школьных автобусов. Челябинск, реанимация, красный крест, машина скорой помощи, скорая помощь
В Минздраве Якутии выразили соболезнования родным погибшей Фото:

В Якутии девочка, ставшая жертвой нападения собак, скончалась от полученных травм. Об этом рассказали в Минздраве Якутии.

«С прискорбием сообщаем о смерти девочки, пострадавшей от нападения собак в поселке Чульман», — сообщили в Минздраве. В министерстве выразили соболезнования родным и близким погибшей.

В поселке Чульман 8 октября на девочку напала стая бездомных собак. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован.

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В Якутии девочка, ставшая жертвой нападения собак, скончалась от полученных травм. Об этом рассказали в Минздраве Якутии. «С прискорбием сообщаем о смерти девочки, пострадавшей от нападения собак в поселке Чульман», — сообщили в Минздраве. В министерстве выразили соболезнования родным и близким погибшей. В поселке Чульман 8 октября на девочку напала стая бездомных собак. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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