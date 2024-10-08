08 октября 2024

Россия заставит Украину заплатить за ущерб Курской области

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ВСУ нанесли ущерб курскому приграничью Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Россия оценит ущерб от атак ВСУ на Курскую область, а после этого сделает все, чтобы Киев заплатил за урон экономике и социальной сфере региона. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Москва будет искать механизмы возмещения убытков из-за атак ВСУ на Курскую область. Общую сумму ущерба пока назвать трудно, поскольку боевые действия продолжаются», — передает газета «Известия» слова Мирошника.

По данным руководства Курской области, урон сельскому хозяйству из-за атак ВСУ на середину сентября составил 85 млрд рублей. Такой ущерб может быть включен в сумму возможных репараций, отметил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. В беседе с газетой он добавил, что репарации являются правом победителя и, учитывая опыт Второй мировой войны, они стали одним из условий, на которых заключались мирные соглашения по Германии.

Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт заявил, что только на восстановление дорог в Курской области потребуется минимум три миллиарда рублей. Дороги в регионе были разрушены ВСУ в ходе боевых действий.

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Россия оценит ущерб от атак ВСУ на Курскую область, а после этого сделает все, чтобы Киев заплатил за урон экономике и социальной сфере региона. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. «Москва будет искать механизмы возмещения убытков из-за атак ВСУ на Курскую область. Общую сумму ущерба пока назвать трудно, поскольку боевые действия продолжаются», — передает газета «Известия» слова Мирошника. По данным руководства Курской области, урон сельскому хозяйству из-за атак ВСУ на середину сентября составил 85 млрд рублей. Такой ущерб может быть включен в сумму возможных репараций, отметил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. В беседе с газетой он добавил, что репарации являются правом победителя и, учитывая опыт Второй мировой войны, они стали одним из условий, на которых заключались мирные соглашения по Германии. Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт заявил, что только на восстановление дорог в Курской области потребуется минимум три миллиарда рублей. Дороги в регионе были разрушены ВСУ в ходе боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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