Shot: ФНС заблокировала счета кинокомпании Сукачева и Харатьяна

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Рок-фестиваль Кардиограмма: Гарик Сукачев. Екатеринбург, сукачев гарик
Студия «Диафильм» понесла убытки в 461 тысячу рублей Фото:

ФНС заблокировала счета общей фирмы по кинопродакшену телеведущего Гарика Сукачева и актера Дмитрия Харатьяна. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«ФНС упорно трясла бухгалтерскую отчетность, Пенсионный фонд даже взыскал по 500 рублей и 3000 тысячи рублей за не предоставленные вовремя документы. В итоге из-за отсутствия налоговой декларации было принято решение заблокировать счета», — передает telegram-канал. Ранее стало известно, что компания «Диафильм» была основана в 2019 году, однако даже к 2022 году не предоставила никаких отчетностей. В том же году фирма ушла в минус на 461 тысячу рублей.

Как видно, звезд проблемы с компанией не сильно волнуют. Гарик Сукачев активно гастролирует, ближайший концерт пройдет 17 октября в Нижнем Новгороде. А Дмитрий Харатьян снимается в музыкальном драмеди «ВИА „Васильки“».

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ФНС заблокировала счета общей фирмы по кинопродакшену телеведущего Гарика Сукачева и актера Дмитрия Харатьяна. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «ФНС упорно трясла бухгалтерскую отчетность, Пенсионный фонд даже взыскал по 500 рублей и 3000 тысячи рублей за не предоставленные вовремя документы. В итоге из-за отсутствия налоговой декларации было принято решение заблокировать счета», — передает telegram-канал. Ранее стало известно, что компания «Диафильм» была основана в 2019 году, однако даже к 2022 году не предоставила никаких отчетностей. В том же году фирма ушла в минус на 461 тысячу рублей. Как видно, звезд проблемы с компанией не сильно волнуют. Гарик Сукачев активно гастролирует, ближайший концерт пройдет 17 октября в Нижнем Новгороде. А Дмитрий Харатьян снимается в музыкальном драмеди «ВИА „Васильки“».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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