Shot: ФНС заблокировала счета кинокомпании Сукачева и Харатьяна

ФНС заблокировала счета общей фирмы по кинопродакшену телеведущего Гарика Сукачева и актера Дмитрия Харатьяна. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«ФНС упорно трясла бухгалтерскую отчетность, Пенсионный фонд даже взыскал по 500 рублей и 3000 тысячи рублей за не предоставленные вовремя документы. В итоге из-за отсутствия налоговой декларации было принято решение заблокировать счета», — передает telegram-канал. Ранее стало известно, что компания «Диафильм» была основана в 2019 году, однако даже к 2022 году не предоставила никаких отчетностей. В том же году фирма ушла в минус на 461 тысячу рублей.
Как видно, звезд проблемы с компанией не сильно волнуют. Гарик Сукачев активно гастролирует, ближайший концерт пройдет 17 октября в Нижнем Новгороде. А Дмитрий Харатьян снимается в музыкальном драмеди «ВИА „Васильки“».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.