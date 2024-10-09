Сестра зарезала своих сестер в Тольятти, пока родители выясняли отношения в СК

09 октября 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Малолетняя убийца, написала маме, что гуляет и на вопрос, что произошло дома, ответила: «Ах-ах-ах. Это я!» Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Тольятти в отделе полиции пока родители выясняли свои отношения, маленькая девочка зарезала двух своих сестер. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Девочка часто оставалась с сестренками и все было хорошо. Но в этот день, предварительно, девочка слетела с катушек и расквиталась с маленькими девочками — зарезала их. Кроме того, по словам очевидцев, на телах были следы укусов», — передает telegram -канал. Мертвых детей нашла четвертая 10-летняя сестра, вернувшись со школы. 13-летняя же убийца после содеянного ушла гулять в парк. Ранее родители девочек сильно поскандалили из-за измен мужа. Женщина выгнала его из дома и написала заявление в полицию. Однако когда мужчина написал на асфальте перед окном трогательное прощание, она впустила его в дом. В полицию супругов все равно вызвали, и как раз в то время, пока пара была на допросе, произошло убийство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тольятти в отделе полиции пока родители выясняли свои отношения, маленькая девочка зарезала двух своих сестер. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Девочка часто оставалась с сестренками и все было хорошо. Но в этот день, предварительно, девочка слетела с катушек и расквиталась с маленькими девочками — зарезала их. Кроме того, по словам очевидцев, на телах были следы укусов», — передает telegram-канал. Мертвых детей нашла четвертая 10-летняя сестра, вернувшись со школы. 13-летняя же убийца после содеянного ушла гулять в парк. Ранее родители девочек сильно поскандалили из-за измен мужа. Женщина выгнала его из дома и написала заявление в полицию. Однако когда мужчина написал на асфальте перед окном трогательное прощание, она впустила его в дом. В полицию супругов все равно вызвали, и как раз в то время, пока пара была на допросе, произошло убийство.