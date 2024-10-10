Пермский суд защитят от угрозы нашествия тараканов и крыс

Арбитражный суд Пермского края ищет дератизаторов и дезинсекторов

10 октября 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Обрабатывать помещения от насекомых и грызунов необходимо ежемесячно Фото: Илья Московец © URA.RU Арбитражный суд Пермского края через электронные торги ищет подрядчика, который обработает помещения суда от грызунов и насекомых. На эти цели запланированы траты в 175 тысяч рублей. «Все работы по дератизации, дезинсекции должны проводиться высокоэффективными препаратами без запахов. Сроки оказания услуг — с 9 января по 19 декабря 2025 года. Начальная максимальная цена контракта составляет 175 тысяч рублей», — сообщается в техзадании к торгам. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU. В документе уточняется, что необходимо регулярно обрабатывать помещения от насекомых и грызунов по двум адресам: город Пермь, улица Екатерининская, 177 и город Кудымкар, улица Лихачева, 45. Заявки на дезинсекцию и дератизацию должны выполняться в течение 24 часов. Ранее URA.RU рассказывало, что ГУ ФССП по Пермскому краю объявляло конкурс на оказание услуг по обработке помещений региональных отделов ведомства от насекомых и грызунов. На эти цели запланировали потратить более 160 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Пермского края через электронные торги ищет подрядчика, который обработает помещения суда от грызунов и насекомых. На эти цели запланированы траты в 175 тысяч рублей. «Все работы по дератизации, дезинсекции должны проводиться высокоэффективными препаратами без запахов. Сроки оказания услуг — с 9 января по 19 декабря 2025 года. Начальная максимальная цена контракта составляет 175 тысяч рублей», — сообщается в техзадании к торгам. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU. В документе уточняется, что необходимо регулярно обрабатывать помещения от насекомых и грызунов по двум адресам: город Пермь, улица Екатерининская, 177 и город Кудымкар, улица Лихачева, 45. Заявки на дезинсекцию и дератизацию должны выполняться в течение 24 часов. Ранее URA.RU рассказывало, что ГУ ФССП по Пермскому краю объявляло конкурс на оказание услуг по обработке помещений региональных отделов ведомства от насекомых и грызунов. На эти цели запланировали потратить более 160 тысяч рублей.