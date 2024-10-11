Казахстан стал крупнейшим потребителем молока из России

Россия ищет новые рынки для экспорта молока
© Служба новостей «URA.RU»
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Основной экспорт молока из России идет в страны ближнего зарубежья
Основной экспорт молока из России идет в страны ближнего зарубежья Фото:

За прошлый год России удалось увеличить экспорт молока и молочных продуктов на 15%. Сейчас игроки пересматривают пути вывоза товара, обсуждая выход на Восток и Африку, сообщила URA.RU председатель Совета Молочного союза России Людмила Маницкая.

«В 2023 году молочный экспорт из России составил 165,8 тысячи тонн. Увеличение поставок выросло на 15,3%. Из дальнего зарубежья самым заметным потребителем отечественного молока стал Китай. Но, это лишь 5% от общего экспорта», — объясняет Людмила Маницкая.

Все же, основные поставки продукции из России приходятся на страны постсоветского пространства. Более половины молока и молочной продукции идет в Казахстан — 55,8%, в Белоруссию уходит 11,4% от общего объема экспорта. А в Армению, Киргизию и Абхазию, по данным Молочного союза России, направляется 4,5, 4,3 и 3,7% соответственно.

«За прошлый год немного снизился экспорт масла и творога, а также мороженого. Но в первом полугодии 2024-го спад прекратился. Нашим экспортерам удается продвигать отечественную продукцию за рубежом, и сейчас предприятия ведут активный поиск новых партнеров и рынков, в том числе в Азии и Африке», — добавляет Людмила Маницкая.

Ранее «Руспродсоюз» заявил, что цены с начала года в России выросли на 12% как на пастеризованное, так и стерилизованное молоко. При этом самообеспеченность страны молоком и молочными продуктами оценивается Молочным союзом России на 86%. 

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За прошлый год России удалось увеличить экспорт молока и молочных продуктов на 15%. Сейчас игроки пересматривают пути вывоза товара, обсуждая выход на Восток и Африку, сообщила URA.RU председатель Совета Молочного союза России Людмила Маницкая. «В 2023 году молочный экспорт из России составил 165,8 тысячи тонн. Увеличение поставок выросло на 15,3%. Из дальнего зарубежья самым заметным потребителем отечественного молока стал Китай. Но, это лишь 5% от общего экспорта», — объясняет Людмила Маницкая. Все же, основные поставки продукции из России приходятся на страны постсоветского пространства. Более половины молока и молочной продукции идет в Казахстан — 55,8%, в Белоруссию уходит 11,4% от общего объема экспорта. А в Армению, Киргизию и Абхазию, по данным Молочного союза России, направляется 4,5, 4,3 и 3,7% соответственно. «За прошлый год немного снизился экспорт масла и творога, а также мороженого. Но в первом полугодии 2024-го спад прекратился. Нашим экспортерам удается продвигать отечественную продукцию за рубежом, и сейчас предприятия ведут активный поиск новых партнеров и рынков, в том числе в Азии и Африке», — добавляет Людмила Маницкая. Ранее «Руспродсоюз» заявил, что цены с начала года в России выросли на 12% как на пастеризованное, так и стерилизованное молоко. При этом самообеспеченность страны молоком и молочными продуктами оценивается Молочным союзом России на 86%. 
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