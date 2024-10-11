СК РФ возбудил уголовное дело после стрельбы по полицейским в Ингушетии

Следователи возбудили уголовное дело в связи с нападением на сотрудников МВД, произошедшим 11 октября. Об этом сообщает СУ СК России по республике Ингушетия.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», — сказано на официальном сайте ведомства.
Согласно информации следователей, неустановленные лица открыли из автомобиля огонь по машине с сотрудниками МВД. В результате обстрела погибли трое человек, среди них один полицейский.
Сейчас проводятся следственные действия для выяснения всех деталей инцидента. Следователи и криминалисты работают над установлением обстоятельств произошедшего и причастности лиц к совершенному преступлению. Также ведется активный розыск нападавших.
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