В Минобрнауки хотят облегчить поступление в вузы

Минобрнауки РФ предложило принимать документы в магистратуру через «Госуслуги»

12 октября 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

В Минобрнауки предложили изменить правила приема в магистратуру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россиянам хотят разрешить подавать документы в магистратуру через портал Госуслуги». Такое предложение высказали в Минобрнауки РФ. «Нововведения обусловлены тем, что с 2025/26 учебного года прием на обучение по программам магистратуры будет осуществляться с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», — говорится в документе . Также абитуриент может подать документы лично в вузе, через сайт университета или с помощью почты. Магистратура — это вторая ступень высшего образования в России в рамках Болонской системы. Поступить в магистратуру можно с дипломом о высшем образовании любого уровня: бакалавра, специалиста или магистра. В 2024 году для поступления в магистратуру нужно подать документы. Их необходимо предоставить в вуз лично, хотя некоторые учебные заведения позволяют высылать их по электронной почте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россиянам хотят разрешить подавать документы в магистратуру через портал Госуслуги». Такое предложение высказали в Минобрнауки РФ. «Нововведения обусловлены тем, что с 2025/26 учебного года прием на обучение по программам магистратуры будет осуществляться с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», — говорится в документе. Также абитуриент может подать документы лично в вузе, через сайт университета или с помощью почты. Магистратура — это вторая ступень высшего образования в России в рамках Болонской системы. Поступить в магистратуру можно с дипломом о высшем образовании любого уровня: бакалавра, специалиста или магистра. В 2024 году для поступления в магистратуру нужно подать документы. Их необходимо предоставить в вуз лично, хотя некоторые учебные заведения позволяют высылать их по электронной почте.