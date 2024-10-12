В Минобрнауки хотят облегчить поступление в вузы

Россиянам хотят разрешить подавать документы в магистратуру через портал Госуслуги». Такое предложение высказали в Минобрнауки РФ.
«Нововведения обусловлены тем, что с 2025/26 учебного года прием на обучение по программам магистратуры будет осуществляться с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», — говорится в документе. Также абитуриент может подать документы лично в вузе, через сайт университета или с помощью почты.
Магистратура — это вторая ступень высшего образования в России в рамках Болонской системы. Поступить в магистратуру можно с дипломом о высшем образовании любого уровня: бакалавра, специалиста или магистра. В 2024 году для поступления в магистратуру нужно подать документы. Их необходимо предоставить в вуз лично, хотя некоторые учебные заведения позволяют высылать их по электронной почте.
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Россиянам хотят разрешить подавать документы в магистратуру через портал Госуслуги». Такое предложение высказали в Минобрнауки РФ. «Нововведения обусловлены тем, что с 2025/26 учебного года прием на обучение по программам магистратуры будет осуществляться с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», — говорится в документе. Также абитуриент может подать документы лично в вузе, через сайт университета или с помощью почты. Магистратура — это вторая ступень высшего образования в России в рамках Болонской системы. Поступить в магистратуру можно с дипломом о высшем образовании любого уровня: бакалавра, специалиста или магистра. В 2024 году для поступления в магистратуру нужно подать документы. Их необходимо предоставить в вуз лично, хотя некоторые учебные заведения позволяют высылать их по электронной почте.