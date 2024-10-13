Губернатор Балицкий: нам нужно защитить весь мир от ядерной катастрофы

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Балицкий обвинил Киев в намеренном шантаже ядерной катастрофой
Балицкий обвинил Киев в намеренном шантаже ядерной катастрофой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ уже два года обстреливают Запорожскую АЭС, но мировое сообщество бездействует. Об этом заявил губернатор области Евгений Балицкий. Он уточнил, что главная задача России — защитить станцию и мир от ядерной катастрофы по инициативе Киева. 

«Все международные организации... закрывают на это глаза. Наша задача понятна: защита станции и, соответственно, всего мира от ядерной катастрофы, которой шантажирует киевское руководство», — написал Балицкий в своем telegram-канале. По его словам, международные организации, в том числе Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), игнорируют эту угрозу.

Балицкий также выразил уверенность, что справедливая оценка действий Украины возможна только после полной победы РФ в спецоперации и выполнения задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что безопасность АЭС обеспечивается благодаря работе коллектива станции и защите российской армии.

Ранее в Энергодаре подорвали авто сотрудника безопасности Запорожской АЭС. В Главном разведывательном управлении Украины подтвердили свою причастность. Они заявили, что будут продолжать подобные «акты возмездия» в отношении тех, кого считают преступниками.

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ВСУ уже два года обстреливают Запорожскую АЭС, но мировое сообщество бездействует. Об этом заявил губернатор области Евгений Балицкий. Он уточнил, что главная задача России — защитить станцию и мир от ядерной катастрофы по инициативе Киева.  «Все международные организации... закрывают на это глаза. Наша задача понятна: защита станции и, соответственно, всего мира от ядерной катастрофы, которой шантажирует киевское руководство», — написал Балицкий в своем telegram-канале. По его словам, международные организации, в том числе Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), игнорируют эту угрозу. Балицкий также выразил уверенность, что справедливая оценка действий Украины возможна только после полной победы РФ в спецоперации и выполнения задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что безопасность АЭС обеспечивается благодаря работе коллектива станции и защите российской армии. Ранее в Энергодаре подорвали авто сотрудника безопасности Запорожской АЭС. В Главном разведывательном управлении Украины подтвердили свою причастность. Они заявили, что будут продолжать подобные «акты возмездия» в отношении тех, кого считают преступниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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