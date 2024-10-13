ВСУ уже два года обстреливают Запорожскую АЭС, но мировое сообщество бездействует. Об этом заявил губернатор области Евгений Балицкий. Он уточнил, что главная задача России — защитить станцию и мир от ядерной катастрофы по инициативе Киева.
«Все международные организации... закрывают на это глаза. Наша задача понятна: защита станции и, соответственно, всего мира от ядерной катастрофы, которой шантажирует киевское руководство», — написал Балицкий в своем telegram-канале. По его словам, международные организации, в том числе Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), игнорируют эту угрозу.
Балицкий также выразил уверенность, что справедливая оценка действий Украины возможна только после полной победы РФ в спецоперации и выполнения задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что безопасность АЭС обеспечивается благодаря работе коллектива станции и защите российской армии.
Ранее в Энергодаре подорвали авто сотрудника безопасности Запорожской АЭС. В Главном разведывательном управлении Украины подтвердили свою причастность. Они заявили, что будут продолжать подобные «акты возмездия» в отношении тех, кого считают преступниками.
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