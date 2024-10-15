«В голове не укладывается!»: родителей возмутила украинская сказка в школе Екатеринбурга. Скрин

В Екатеринбурге родителей возмутило задание почитать украинскую сказку

15 октября 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Родители школьников взбунтовались и попросили поменять страну (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Родителей учеников екатеринбургской школы №61 возмутило то, что детям предстоит изучать украинскую сказку в рамках подготовки к школьному фестивалю. Недовольные обратились к классному руководителю с просьбой изменить страну. Об этом URA.RU рассказала одна из них. «На фестивале сказок дети вживаются в роли, рассказывая сказки и переодеваясь в костюмы, что позволяет им лучше узнать культуры разных народов. Нам досталась Украина. Мы выразили несогласие с изучением культуры государства, которое в данный момент является для нас враждебным. Ведь наши мужчины сейчас там защищают интересы России, и, к сожалению, не все из них возвращаются домой. Мы предполагаем, что данная ситуация могла быть случайностью. После нашей просьбы страну для изучения нам поменяли», — поделилась собеседница. В чатах было негодование. «Это просто в голове не укладывается, кто мог вообще вкинуть эту страну в лототрон!» — отреагировала на ситуацию мама одного из школьников. «Ребята, отцы детей защищают нас, погибают, а мы будем их сказки рассказывать», — возмутилась другая родительница. Впрочем, среди родителей есть и те, кто не считает, что ситуации стоит придавать такое уж серьезное значение. «Ничего криминального в изучении культуры Украины я не вижу. В нашей стране много украинцев, среди которых ученые, врачи и другие заслуженные люди. Грести всех под одну гребенку — неправильно. У нас многонациональная страна, и изучение культуры тех, кто живет рядом, будет только полезно для детей», — отметил другой собеседник, пожелавший сохранить анонимность. URA.RU попыталось связаться с директором школы Ларисой Астаховой, но она отсутствовала на рабочем месте. Официальный запрос направлен в департамент образования Екатеринбурга. Ответ ожидается. Скрин: URA.RU Скрин: URA.RU Скрин: URA.RU Скрин: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родителей учеников екатеринбургской школы №61 возмутило то, что детям предстоит изучать украинскую сказку в рамках подготовки к школьному фестивалю. Недовольные обратились к классному руководителю с просьбой изменить страну. Об этом URA.RU рассказала одна из них. «На фестивале сказок дети вживаются в роли, рассказывая сказки и переодеваясь в костюмы, что позволяет им лучше узнать культуры разных народов. Нам досталась Украина. Мы выразили несогласие с изучением культуры государства, которое в данный момент является для нас враждебным. Ведь наши мужчины сейчас там защищают интересы России, и, к сожалению, не все из них возвращаются домой. Мы предполагаем, что данная ситуация могла быть случайностью. После нашей просьбы страну для изучения нам поменяли», — поделилась собеседница. В чатах было негодование. «Это просто в голове не укладывается, кто мог вообще вкинуть эту страну в лототрон!» — отреагировала на ситуацию мама одного из школьников. «Ребята, отцы детей защищают нас, погибают, а мы будем их сказки рассказывать», — возмутилась другая родительница. Впрочем, среди родителей есть и те, кто не считает, что ситуации стоит придавать такое уж серьезное значение. «Ничего криминального в изучении культуры Украины я не вижу. В нашей стране много украинцев, среди которых ученые, врачи и другие заслуженные люди. Грести всех под одну гребенку — неправильно. У нас многонациональная страна, и изучение культуры тех, кто живет рядом, будет только полезно для детей», — отметил другой собеседник, пожелавший сохранить анонимность. URA.RU попыталось связаться с директором школы Ларисой Астаховой, но она отсутствовала на рабочем месте. Официальный запрос направлен в департамент образования Екатеринбурга. Ответ ожидается.