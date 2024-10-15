Челябинский суд наложил арест на помещения в национализированном Торговом центре

15 октября 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Помещение «ЦПИ-Ариант» в Торговом центре арестовали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству Арбитражный суд наложил арест на часть площадей в Торговом центре (ТЦ) Челябинска. Суд удовлетворил ходатайство по иску коллегии адвокатов «Силаев и партнеры». Компания требует закрепить за ней офис в 1 тысячу 155 квадратных метров в Торговом центре и земельный участок в 3 тысячи 227 квадратных метра. Сам ТЦ сейчас находится в собственности государства, а ранее принадлежал ЧЭМК и ЦПИ «Ариант», которые также национализированы. «Наложить арест в виде запрета ЦПИ „Ариант“ распоряжаться нежилым помещением, расположенным по адресу: Челябинск, ул. Каслинская, д. 64, помещение 1 и земельным участком», — говорится в документах суда. Следующее заседание состоится 21 ноября. Руководит коллегией, подавшей иск, Алексей Силаев, бывший менеджер бизнесмена Александра Аристова. Именно Аристов был основателем холдинга «Ариант», который потом передал своему зятю Александру Кретову. По требованию Генпрокуратуры РФ активы «Арианта», в том числе ЦПИ «Ариант», переданы государству. Также национализирован Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), владел которым бывший деловой партнер Аристова Юрий Антипов и его семья. До национализации Торговый центр находился в собственности ЧЭМК и ЦПИ «Ариант». За Аристовым был закреплен пристрой с офисами. После раздела бизнеса Антипов и Аристов хотели продать ТЦ, но не сошлись в цене. Теперь ТЦ владеет Росимущество. «Силаев и партнеры» также требовали, чтобы им обеспечили доступ в один из офисов, который они арендуют в ТЦ, но в этом им было отказано. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд наложил арест на часть площадей в Торговом центре (ТЦ) Челябинска. Суд удовлетворил ходатайство по иску коллегии адвокатов «Силаев и партнеры». Компания требует закрепить за ней офис в 1 тысячу 155 квадратных метров в Торговом центре и земельный участок в 3 тысячи 227 квадратных метра. Сам ТЦ сейчас находится в собственности государства, а ранее принадлежал ЧЭМК и ЦПИ «Ариант», которые также национализированы. «Наложить арест в виде запрета ЦПИ „Ариант“ распоряжаться нежилым помещением, расположенным по адресу: Челябинск, ул. Каслинская, д. 64, помещение 1 и земельным участком», — говорится в документах суда. Следующее заседание состоится 21 ноября. Руководит коллегией, подавшей иск, Алексей Силаев, бывший менеджер бизнесмена Александра Аристова. Именно Аристов был основателем холдинга «Ариант», который потом передал своему зятю Александру Кретову. По требованию Генпрокуратуры РФ активы «Арианта», в том числе ЦПИ «Ариант», переданы государству. Также национализирован Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), владел которым бывший деловой партнер Аристова Юрий Антипов и его семья. До национализации Торговый центр находился в собственности ЧЭМК и ЦПИ «Ариант». За Аристовым был закреплен пристрой с офисами. После раздела бизнеса Антипов и Аристов хотели продать ТЦ, но не сошлись в цене. Теперь ТЦ владеет Росимущество. «Силаев и партнеры» также требовали, чтобы им обеспечили доступ в один из офисов, который они арендуют в ТЦ, но в этом им было отказано.