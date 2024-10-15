Бетербиев и Бивол вошли в топ-5 рейтинга лучших боксеров мира

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Россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол вошли в топ лучших боксеров мира
Россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол вошли в топ лучших боксеров мира Фото:

Российские спортсмены Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол вошли в топ-5 мирового рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от категории веса P4P журнала The Ring после их боя за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Бетербиев одержал победу над Биволом единогласным решением судей в Эр-Рияде, что позволило обоим боксерам улучшить свои позиции в рейтинге.

«Россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол после очного боя за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе вошли в топ-5 рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии журнала The Ring», — пишет РБК. По результатам боя, Бетербиев поднялся на две позиции вверх, заняв четвертое место. Бивол, несмотря на поражение, также улучшил свою позицию, переместившись с седьмой на пятую строчку.

В лидерах рейтинга The Ring продолжает находиться украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и WBO. Верхние строчки рейтинга также занимают японец Наою Иноуэ и американец Теренс Кроуфорд, демонстрируя высокий уровень международного бокса.

Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом прошел в ночь на 12 октября в Саудовской Аравии. Судьи отдали победу Бетербаеву, в результате чего он стал абсолютным чемпионов мира по боксу.

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Российские спортсмены Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол вошли в топ-5 мирового рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от категории веса P4P журнала The Ring после их боя за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Бетербиев одержал победу над Биволом единогласным решением судей в Эр-Рияде, что позволило обоим боксерам улучшить свои позиции в рейтинге. «Россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол после очного боя за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе вошли в топ-5 рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии журнала The Ring», — пишет РБК. По результатам боя, Бетербиев поднялся на две позиции вверх, заняв четвертое место. Бивол, несмотря на поражение, также улучшил свою позицию, переместившись с седьмой на пятую строчку. В лидерах рейтинга The Ring продолжает находиться украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и WBO. Верхние строчки рейтинга также занимают японец Наою Иноуэ и американец Теренс Кроуфорд, демонстрируя высокий уровень международного бокса. Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом прошел в ночь на 12 октября в Саудовской Аравии. Судьи отдали победу Бетербаеву, в результате чего он стал абсолютным чемпионов мира по боксу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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