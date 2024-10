Бетербиев и Бивол вошли в топ-5 рейтинга лучших боксеров мира

15 октября 2024 в 21:48 Размер текста - 17 +

Россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол вошли в топ лучших боксеров мира Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Российские спортсмены Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол вошли в топ-5 мирового рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от категории веса P4P журнала The Ring после их боя за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Бетербиев одержал победу над Биволом единогласным решением судей в Эр-Рияде, что позволило обоим боксерам улучшить свои позиции в рейтинге. «Россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол после очного боя за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе вошли в топ-5 рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии журнала The Ring», — пишет РБК. По результатам боя, Бетербиев поднялся на две позиции вверх, заняв четвертое место. Бивол, несмотря на поражение, также улучшил свою позицию, переместившись с седьмой на пятую строчку. В лидерах рейтинга The Ring продолжает находиться украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и WBO. Верхние строчки рейтинга также занимают японец Наою Иноуэ и американец Теренс Кроуфорд, демонстрируя высокий уровень международного бокса. Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом прошел в ночь на 12 октября в Саудовской Аравии. Судьи отдали победу Бетербаеву, в результате чего он стал абсолютным чемпионов мира по боксу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские спортсмены Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол вошли в топ-5 мирового рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от категории веса P4P журнала The Ring после их боя за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Бетербиев одержал победу над Биволом единогласным решением судей в Эр-Рияде, что позволило обоим боксерам улучшить свои позиции в рейтинге. «Россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол после очного боя за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе вошли в топ-5 рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии журнала The Ring», — пишет РБК. По результатам боя, Бетербиев поднялся на две позиции вверх, заняв четвертое место. Бивол, несмотря на поражение, также улучшил свою позицию, переместившись с седьмой на пятую строчку. В лидерах рейтинга The Ring продолжает находиться украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и WBO. Верхние строчки рейтинга также занимают японец Наою Иноуэ и американец Теренс Кроуфорд, демонстрируя высокий уровень международного бокса. Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом прошел в ночь на 12 октября в Саудовской Аравии. Судьи отдали победу Бетербаеву, в результате чего он стал абсолютным чемпионов мира по боксу.