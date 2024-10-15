Суд принял иск о банкротстве фирмы челябинского экс-депутата Пязока

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск о банкротстве ООО «Стратум» экс-депутата гордумы Андрея Пязока. Иск подал арбитражный управляющий из Самары Денис Малеванный. Долг «Стратума» перед Малеванным составляет 8,6 млн рублей.
«Принять заявление к производству, возбудить производство по делу о банкротстве ООО „Стратум“. Истребовать из Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Челябинской сведения, из УГИБДД по Челябинской области сведения об имуществе, зарегистрированном за ООО „Стратум“. Назначить судебное заседание на 24 октября», — говорится в документах суда.
Как сообщало URA.RU, ранее этот иск был оставлен без движения. Согласно сервису СБИС, Малеванный является конкурсным управляющим целого ряда фирм, признанных банкротами.
В сентябре 2024 года Андрея Пязока и его топ-менеджера Сергея Вегельмана признали виновными в обмане дольщиков. Их освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.
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