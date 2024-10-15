15 октября 2024

Суд принял иск о банкротстве фирмы челябинского экс-депутата Пязока

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание челябинской городской думы Челябинск, пязок андрей
Фирму экс-депутата Пязока намерены обанкротить Фото:

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск о банкротстве ООО «Стратум» экс-депутата гордумы Андрея Пязока. Иск подал арбитражный управляющий из Самары Денис Малеванный. Долг «Стратума» перед Малеванным составляет 8,6 млн рублей.

«Принять заявление к производству, возбудить производство по делу о банкротстве ООО „Стратум“. Истребовать из Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Челябинской сведения, из УГИБДД по Челябинской области сведения об имуществе, зарегистрированном за ООО „Стратум“. Назначить судебное заседание на 24 октября», — говорится в документах суда.

Как сообщало URA.RU, ранее этот иск был оставлен без движения. Согласно сервису СБИС, Малеванный является конкурсным управляющим целого ряда фирм, признанных банкротами.

В сентябре 2024 года Андрея Пязока и его топ-менеджера Сергея Вегельмана признали виновными в обмане дольщиков. Их освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

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Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск о банкротстве ООО «Стратум» экс-депутата гордумы Андрея Пязока. Иск подал арбитражный управляющий из Самары Денис Малеванный. Долг «Стратума» перед Малеванным составляет 8,6 млн рублей. «Принять заявление к производству, возбудить производство по делу о банкротстве ООО „Стратум“. Истребовать из Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Челябинской сведения, из УГИБДД по Челябинской области сведения об имуществе, зарегистрированном за ООО „Стратум“. Назначить судебное заседание на 24 октября», — говорится в документах суда. Как сообщало URA.RU, ранее этот иск был оставлен без движения. Согласно сервису СБИС, Малеванный является конкурсным управляющим целого ряда фирм, признанных банкротами. В сентябре 2024 года Андрея Пязока и его топ-менеджера Сергея Вегельмана признали виновными в обмане дольщиков. Их освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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