В ХМАО под суд пойдут полицейские, обвиняемые в легализации мигрантов

По материалам прокурорской проверки силовики завершили расследование уголовного дела в отношении двух инспекторов отдела по вопросам миграции МВД России по Нижневартовску, которые незаконно поставили на учет более 6000 иностранцев. Им грозит ответственность по статье 286 УК РФ «превышение должностных полномочий», сообщили URA.RU в пресс-службах следственного комитета и надзорного ведомства.
«Обвиняемые, уполномоченные осуществлять миграционный учет иностранных граждан, в период с ноября 2019 по сентябрь 2023 года при оказании государственной услуги по миграционному учету допустили грубое нарушение требований федерального законодательства. Они незаконно поставили на миграционный учет на территории города Нижневартовска более 6000 иностранных граждан», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе прокуратуры агентству сообщили, что уголовные дела были возбуждены по материалам прокурорской проверки. Преступления были пресечены службой собственной безопасности полиции.
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