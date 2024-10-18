Поведению гавкающего учителя-квадробера из Красноярска нашли объяснение

Педагог из Красноярска, которого приняли за квадробера, прыгал как заяц и гавкал, проводя таким образом физминутки для учеников. Об этом сообщили в главном управлении образования города.
«Мужчина в творческой форме проводил физминутки для учеников. Физминутки проводят на каждом уроке через 20 минут после его начала», — сказал представитель управления образования Красноярска, его слова передает РИА Новости. Он также уточнил, что учитель уже покинул школьную организацию, уволившись по собственному желанию в начале октября.
Дополнительно стало известно, что мужчина работал в школе №147 учителем физики в течение года. За это время серьезных жалоб на его методы преподавания не поступало.
Ранее стало известно о появлении учителя, который проводил уроки прыгая и гавкая, как квадроберы. Он также вел страницы в социальных сетях, где публиковал обучающие видео, передает «Московский комсомолец».
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