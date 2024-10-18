В Ленинском районе Челябинска на несколько часов остановят движение трамваев

В Челябинске в субботу 19 октября с 10 до 13 часов будет временно приостановлено движение трамвая №12 «Харлова — Чистопольская». Такая необходимость возникла ввиду проведения техобслуживания токоприемников. Об этом сообщается в telegram-канале «Челябинского городского электрического транспорта».
«Эта мера необходима для предотвращения возможных повреждений контактной сети и полной остановки движения. Просим заранее спланировать поездки и воспользоваться альтернативными маршрутами в указанное время», — прокомментировали в «ЧелябГЭТ».
Как сообщало URA.RU ранее, 30 сентября было закрыто движение трамваев в Ленинский и Тракторозаводский районы. Транспортники продолжали ремонт трамвайного узла «Детский парк» и путей на проспекте Ленина.
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