18 октября 2024

В Ленинском районе Челябинска на несколько часов остановят движение трамваев

В Челябинске временно приостановят движение трамвая №12
© Служба новостей «URA.RU»
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Тепло, весна. Челябинск, остановка общественного транспорта, водитель трамвая, трамвай, новый трамвай
В Ленинском районе Челябинска временно приостановят движение трамваев Фото:

В Челябинске в субботу 19 октября с 10 до 13 часов будет временно приостановлено движение трамвая №12 «Харлова — Чистопольская». Такая необходимость возникла ввиду проведения техобслуживания токоприемников. Об этом сообщается в telegram-канале «Челябинского городского электрического транспорта».

«Эта мера необходима для предотвращения возможных повреждений контактной сети и полной остановки движения. Просим заранее спланировать поездки и воспользоваться альтернативными маршрутами в указанное время», — прокомментировали в «ЧелябГЭТ».

Как сообщало URA.RU ранее, 30 сентября было закрыто движение трамваев в Ленинский и Тракторозаводский районы. Транспортники продолжали ремонт трамвайного узла «Детский парк» и путей на проспекте Ленина.

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В Челябинске в субботу 19 октября с 10 до 13 часов будет временно приостановлено движение трамвая №12 «Харлова — Чистопольская». Такая необходимость возникла ввиду проведения техобслуживания токоприемников. Об этом сообщается в telegram-канале «Челябинского городского электрического транспорта». «Эта мера необходима для предотвращения возможных повреждений контактной сети и полной остановки движения. Просим заранее спланировать поездки и воспользоваться альтернативными маршрутами в указанное время», — прокомментировали в «ЧелябГЭТ». Как сообщало URA.RU ранее, 30 сентября было закрыто движение трамваев в Ленинский и Тракторозаводский районы. Транспортники продолжали ремонт трамвайного узла «Детский парк» и путей на проспекте Ленина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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