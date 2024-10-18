Порошенко заявил о бегстве власти из Киева

Власти Украина сбежали из Киева в первые дни конфликта с РФ в 2022 году. Об этом заявил бывший президент страны Петр Порошенко. Он отметил, что сам в это время находился в Киеве с оружием в руках.
«В первые часы широкомасштабного вторжения и я здесь с оружием в руках, когда вся власть сдернула из Киева, мы сформировали батальоны», — заявил Порошенко. Его слова приводит «Страна.ua». Он также сообщил, что участвовал в организации эвакуации Бучи, Гостомеля, Ирпеня.
Ранее Порошенко заявил, что украинский власти виноваты в медленном восстановлении электрогенерации в стране. Тогда «Укрэнерго» объявило о введении лимитов потребления электроэнергии, и граждан призвали к экономному потреблению и подготовке к возможным блэкаутам.
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