Порошенко заявил о бегстве власти из Киева

19 октября 2024 в 03:51 Размер текста - 17 +

Порошенко заявил, что сам в это время находился в Киеве с оружием в руках Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украина сбежали из Киева в первые дни конфликта с РФ в 2022 году. Об этом заявил бывший президент страны Петр Порошенко. Он отметил, что сам в это время находился в Киеве с оружием в руках. «В первые часы широкомасштабного вторжения и я здесь с оружием в руках, когда вся власть сдернула из Киева, мы сформировали батальоны», — заявил Порошенко. Его слова приводит «Страна.ua». Он также сообщил, что участвовал в организации эвакуации Бучи, Гостомеля, Ирпеня. Ранее Порошенко заявил, что украинский власти виноваты в медленном восстановлении электрогенерации в стране. Тогда «Укрэнерго» объявило о введении лимитов потребления электроэнергии, и граждан призвали к экономному потреблению и подготовке к возможным блэкаутам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Украина сбежали из Киева в первые дни конфликта с РФ в 2022 году. Об этом заявил бывший президент страны Петр Порошенко. Он отметил, что сам в это время находился в Киеве с оружием в руках. «В первые часы широкомасштабного вторжения и я здесь с оружием в руках, когда вся власть сдернула из Киева, мы сформировали батальоны», — заявил Порошенко. Его слова приводит «Страна.ua». Он также сообщил, что участвовал в организации эвакуации Бучи, Гостомеля, Ирпеня. Ранее Порошенко заявил, что украинский власти виноваты в медленном восстановлении электрогенерации в стране. Тогда «Укрэнерго» объявило о введении лимитов потребления электроэнергии, и граждан призвали к экономному потреблению и подготовке к возможным блэкаутам.