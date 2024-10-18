18 октября 2024

Порошенко заявил о бегстве власти из Киева

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины, порошенко петр
Порошенко заявил, что сам в это время находился в Киеве с оружием в руках Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Украина сбежали из Киева в первые дни конфликта с РФ в 2022 году. Об этом заявил бывший президент страны Петр Порошенко. Он отметил, что сам в это время находился в Киеве с оружием в руках.

«В первые часы широкомасштабного вторжения и я здесь с оружием в руках, когда вся власть сдернула из Киева, мы сформировали батальоны», — заявил Порошенко. Его слова приводит «Страна.ua». Он также сообщил, что участвовал в организации эвакуации Бучи, Гостомеля, Ирпеня.

Ранее Порошенко заявил, что украинский власти виноваты в медленном восстановлении электрогенерации в стране. Тогда «Укрэнерго» объявило о введении лимитов потребления электроэнергии, и граждан призвали к экономному потреблению и подготовке к возможным блэкаутам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Украина сбежали из Киева в первые дни конфликта с РФ в 2022 году. Об этом заявил бывший президент страны Петр Порошенко. Он отметил, что сам в это время находился в Киеве с оружием в руках. «В первые часы широкомасштабного вторжения и я здесь с оружием в руках, когда вся власть сдернула из Киева, мы сформировали батальоны», — заявил Порошенко. Его слова приводит «Страна.ua». Он также сообщил, что участвовал в организации эвакуации Бучи, Гостомеля, Ирпеня. Ранее Порошенко заявил, что украинский власти виноваты в медленном восстановлении электрогенерации в стране. Тогда «Укрэнерго» объявило о введении лимитов потребления электроэнергии, и граждан призвали к экономному потреблению и подготовке к возможным блэкаутам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...