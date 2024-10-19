Российские туристы раскрыли подробности пожара в турецком отеле

Shot: во время пожара в отеле Турции не работала сигнализация

19 октября 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

При пожаре в турецком отеле туристы спасались в темноте (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU При пожаре в турецком пятизвездочном отеле Imperial Sunland Resort не работала сигнализация, а также туристы искали выходы в темноте, рассказали российские отдыхающие. В результате пострадало 12 человек. Новость по теме Российские туристы пытаются спастись из горящего Турецкого отеля: что известно о происшествии «Во время пожара в пятизвездочном турецком отеле не работала сигнализация. Туристы искали выходы во тьме», — передает telegram-канал Shot слова очевидцев. Также во время пожара несколько семей оказались заблокированными в отеле на пятом этаже. Их спасли работники и другие туристы, потому что пожарные не сразу смогли проехать на машине из-за забора на территории здания. В результате произошедшего пострадало 12 человек, в том числе несколько из России — все они надышались угарным газом. На данный момент туристы, которых не нужно было госпитализировать в больницу, переселены в отель в Кемере. Российские отдыхающие через туроператоров хотят написать претензии отелю. Отмечается, что неделя проживания на двоих по системе «все включено» в отеле обходится в 140 тысяч рублей. При этом туристы жаловались, что на шведском столе ползали тараканы. По данным губернатора Антальи Хулуси Шахина, пожар произошел из-за возгорания на кухне. На данный момент причины произошедшего выясняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При пожаре в турецком пятизвездочном отеле Imperial Sunland Resort не работала сигнализация, а также туристы искали выходы в темноте, рассказали российские отдыхающие. В результате пострадало 12 человек. «Во время пожара в пятизвездочном турецком отеле не работала сигнализация. Туристы искали выходы во тьме», — передает telegram-канал Shot слова очевидцев. Также во время пожара несколько семей оказались заблокированными в отеле на пятом этаже. Их спасли работники и другие туристы, потому что пожарные не сразу смогли проехать на машине из-за забора на территории здания. В результате произошедшего пострадало 12 человек, в том числе несколько из России — все они надышались угарным газом. На данный момент туристы, которых не нужно было госпитализировать в больницу, переселены в отель в Кемере. Российские отдыхающие через туроператоров хотят написать претензии отелю. Отмечается, что неделя проживания на двоих по системе «все включено» в отеле обходится в 140 тысяч рублей. При этом туристы жаловались, что на шведском столе ползали тараканы. По данным губернатора Антальи Хулуси Шахина, пожар произошел из-за возгорания на кухне. На данный момент причины произошедшего выясняются.