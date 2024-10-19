Российские туристы раскрыли подробности пожара в турецком отеле

Shot: во время пожара в отеле Турции не работала сигнализация
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При пожаре в турецком отеле туристы спасались в темноте (архивное фото) Фото:

При пожаре в турецком пятизвездочном отеле Imperial Sunland Resort не работала сигнализация, а также туристы искали выходы в темноте, рассказали российские отдыхающие. В результате пострадало 12 человек.

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«Во время пожара в пятизвездочном турецком отеле не работала сигнализация. Туристы искали выходы во тьме», — передает telegram-канал Shot слова очевидцев.

Также во время пожара несколько семей оказались заблокированными в отеле на пятом этаже. Их спасли работники и другие туристы, потому что пожарные не сразу смогли проехать на машине из-за забора на территории здания. В результате произошедшего пострадало 12 человек, в том числе несколько из России — все они надышались угарным газом.

На данный момент туристы, которых не нужно было госпитализировать в больницу, переселены в отель в Кемере. Российские отдыхающие через туроператоров хотят написать претензии отелю.

Отмечается, что неделя проживания на двоих по системе «все включено» в отеле обходится в 140 тысяч рублей. При этом туристы жаловались, что на шведском столе ползали тараканы.

По данным губернатора Антальи Хулуси Шахина, пожар произошел из-за возгорания на кухне. На данный момент причины произошедшего выясняются.

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При пожаре в турецком пятизвездочном отеле Imperial Sunland Resort не работала сигнализация, а также туристы искали выходы в темноте, рассказали российские отдыхающие. В результате пострадало 12 человек. «Во время пожара в пятизвездочном турецком отеле не работала сигнализация. Туристы искали выходы во тьме», — передает telegram-канал Shot слова очевидцев. Также во время пожара несколько семей оказались заблокированными в отеле на пятом этаже. Их спасли работники и другие туристы, потому что пожарные не сразу смогли проехать на машине из-за забора на территории здания. В результате произошедшего пострадало 12 человек, в том числе несколько из России — все они надышались угарным газом. На данный момент туристы, которых не нужно было госпитализировать в больницу, переселены в отель в Кемере. Российские отдыхающие через туроператоров хотят написать претензии отелю. Отмечается, что неделя проживания на двоих по системе «все включено» в отеле обходится в 140 тысяч рублей. При этом туристы жаловались, что на шведском столе ползали тараканы. По данным губернатора Антальи Хулуси Шахина, пожар произошел из-за возгорания на кухне. На данный момент причины произошедшего выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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