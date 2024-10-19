Лучший украинский дроновод «Саба» ликвидирован в зоне СВО

ВС РФ в зоне конфликта ликвидировали одного из самых лучших дроноводов Украины из 68-й егерской бригады ВСУ Виктора Стельмаха (позывной «Саба»). Эта информация опубликована в соцсетях украинского формирования.
«Виктор Стельмах погиб на Покровском направлении», — пишет Life.ru со ссылкой на сообщение военных. По данным украинских СМИ, Саба виновен в гибели более 500 российских военных. Он лично обучал многих украинских операторов БПЛА.
Ранее в зоне СВО ликвидировали офицера ВСУ Бориса Степанюка из 80-й бригады. Он принимал участие в атаке на Курскую область. Его подразделение славится своей жестокостью по отношению к мирному населению и военнопленным. До этого в ходе операции по освобождению региона от захватчиков был ликвидирован Владимир Крупский. Его называли «лучшим специалистом» Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передают «Аргументы недели».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.