19 октября 2024

Лучший украинский дроновод «Саба» ликвидирован в зоне СВО

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На счету украинского боевика сотни жизней российских солдат
На счету украинского боевика сотни жизней российских солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ в зоне конфликта ликвидировали одного из самых лучших дроноводов Украины из 68-й егерской бригады ВСУ Виктора Стельмаха (позывной «Саба»). Эта информация опубликована в соцсетях украинского формирования.

«Виктор Стельмах погиб на Покровском направлении», — пишет Life.ru со ссылкой на сообщение военных. По данным украинских СМИ, Саба виновен в гибели более 500 российских военных. Он лично обучал многих украинских операторов БПЛА.

Ранее в зоне СВО ликвидировали офицера ВСУ Бориса Степанюка из 80-й бригады. Он принимал участие в атаке на Курскую область. Его подразделение славится своей жестокостью по отношению к мирному населению и военнопленным. До этого в ходе операции по освобождению региона от захватчиков был ликвидирован Владимир Крупский. Его называли «лучшим специалистом» Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передают «Аргументы недели».

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ВС РФ в зоне конфликта ликвидировали одного из самых лучших дроноводов Украины из 68-й егерской бригады ВСУ Виктора Стельмаха (позывной «Саба»). Эта информация опубликована в соцсетях украинского формирования. «Виктор Стельмах погиб на Покровском направлении», — пишет Life.ru со ссылкой на сообщение военных. По данным украинских СМИ, Саба виновен в гибели более 500 российских военных. Он лично обучал многих украинских операторов БПЛА. Ранее в зоне СВО ликвидировали офицера ВСУ Бориса Степанюка из 80-й бригады. Он принимал участие в атаке на Курскую область. Его подразделение славится своей жестокостью по отношению к мирному населению и военнопленным. До этого в ходе операции по освобождению региона от захватчиков был ликвидирован Владимир Крупский. Его называли «лучшим специалистом» Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передают «Аргументы недели».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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