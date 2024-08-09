Ликвидирован украинский офицер, который участвовал в атаке на Курскую область

Украинский офицер Борис Степанюк из 80-й бригады ликвидирован. Он принимал участие в атаке на Курскую область. Об этом пишут украинские СМИ.
«Погиб волынянин Борис Александрович Степанюк, майор, начальник штаба — заместитель командира артиллерийского дивизиона одного из военных соединений десантно-штурмовых войск. Контракт на военную службу он подписал в 2014 году, когда ему было 16 лет», — сообщает украинское информагенство «Конкурент».
Степанюк участвовал в атаке на Курскую область, пишет telegram-канал «Украина.ру». Он был в составе 80-й бригады. Forbes писал, что это подразделение — «самое жестокое». Из-за своих подходов оно было признано элитным на Украине.
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