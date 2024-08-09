Ликвидирован украинский офицер, который участвовал в атаке на Курскую область

09 августа 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Украинский офицер был ликвидирован во время отражения атаки на Курскую область Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинский офицер Борис Степанюк из 80-й бригады ликвидирован. Он принимал участие в атаке на Курскую область. Об этом пишут украинские СМИ. «Погиб волынянин Борис Александрович Степанюк, майор, начальник штаба — заместитель командира артиллерийского дивизиона одного из военных соединений десантно-штурмовых войск. Контракт на военную службу он подписал в 2014 году, когда ему было 16 лет», — сообщает украинское информагенство «Конкурент». Степанюк участвовал в атаке на Курскую область, пишет telegram-канал «Украина.ру». Он был в составе 80-й бригады. Forbes писал, что это подразделение — «самое жестокое». Из-за своих подходов оно было признано элитным на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский офицер Борис Степанюк из 80-й бригады ликвидирован. Он принимал участие в атаке на Курскую область. Об этом пишут украинские СМИ. «Погиб волынянин Борис Александрович Степанюк, майор, начальник штаба — заместитель командира артиллерийского дивизиона одного из военных соединений десантно-штурмовых войск. Контракт на военную службу он подписал в 2014 году, когда ему было 16 лет», — сообщает украинское информагенство «Конкурент». Степанюк участвовал в атаке на Курскую область, пишет telegram-канал «Украина.ру». Он был в составе 80-й бригады. Forbes писал, что это подразделение — «самое жестокое». Из-за своих подходов оно было признано элитным на Украине.