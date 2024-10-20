Польский журналист рассказал о повальной депрессии в рядах ВСУ

Onet: в рядах ВСУ наблюдаются депрессивные настроения

20 октября 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

ВСУ находятся в депрессии, отметил Марцин Вирвал Фото: U.S Army / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польский журналист Марцин Вирвал сообщил о депрессивном настроении среди украинских солдат на фронте. Он отметил, что ситуация только усугубляется. «Среди украинских солдат царит депрессивное настроение. Я там общался с солдатами, которые воюют в разных местах Донбасса. Если бы мне пришлось описать их настроение, то оно было бы довольно депрессивным», — подчеркнул Вирвал в своем материале для Onet. По его словам, в ВСУ уже не рассуждают о сохранении позиций, а обсуждают момент их потери. Вирвал также привел примеры из текущей ситуации на фронтах. Он упомянул объявленную эвакуацию в Купянске и обстановку в Часовом Яре, где украинские силы продолжают оборону после отступления из Бахмута. В Польше также отмечали, что ВС РФ в целом имеют заметное преимущество над украинскими силами. Украинские пленные неоднократно говорили о предательствах в рядах ВСУ. Бойцы отмечали, что их обманом заставляют направляться в наиболее опасные фронтовые участки. Накануне сообщалось, что в Сумской области подорвалась на минах украинская бригада. В Польше говорили о том, что готовы продолжать обучение военных Украины, сообщает Pravda.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Польский журналист Марцин Вирвал сообщил о депрессивном настроении среди украинских солдат на фронте. Он отметил, что ситуация только усугубляется. «Среди украинских солдат царит депрессивное настроение. Я там общался с солдатами, которые воюют в разных местах Донбасса. Если бы мне пришлось описать их настроение, то оно было бы довольно депрессивным», — подчеркнул Вирвал в своем материале для Onet. По его словам, в ВСУ уже не рассуждают о сохранении позиций, а обсуждают момент их потери. Вирвал также привел примеры из текущей ситуации на фронтах. Он упомянул объявленную эвакуацию в Купянске и обстановку в Часовом Яре, где украинские силы продолжают оборону после отступления из Бахмута. В Польше также отмечали, что ВС РФ в целом имеют заметное преимущество над украинскими силами. Украинские пленные неоднократно говорили о предательствах в рядах ВСУ. Бойцы отмечали, что их обманом заставляют направляться в наиболее опасные фронтовые участки. Накануне сообщалось, что в Сумской области подорвалась на минах украинская бригада. В Польше говорили о том, что готовы продолжать обучение военных Украины, сообщает Pravda.ru.