Польский журналист рассказал о повальной депрессии в рядах ВСУ

Onet: в рядах ВСУ наблюдаются депрессивные настроения
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ВСУ находятся в депрессии, отметил Марцин Вирвал Фото:
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Польский журналист Марцин Вирвал сообщил о депрессивном настроении среди украинских солдат на фронте. Он отметил, что ситуация только усугубляется.

«Среди украинских солдат царит депрессивное настроение. Я там общался с солдатами, которые воюют в разных местах Донбасса. Если бы мне пришлось описать их настроение, то оно было бы довольно депрессивным», — подчеркнул Вирвал в своем материале для Onet. По его словам, в ВСУ уже не рассуждают о сохранении позиций, а обсуждают момент их потери.

Вирвал также привел примеры из текущей ситуации на фронтах. Он упомянул объявленную эвакуацию в Купянске и обстановку в Часовом Яре, где украинские силы продолжают оборону после отступления из Бахмута. В Польше также отмечали, что ВС РФ в целом имеют заметное преимущество над украинскими силами.

Украинские пленные неоднократно говорили о предательствах в рядах ВСУ. Бойцы отмечали, что их обманом заставляют направляться в наиболее опасные фронтовые участки. Накануне сообщалось, что в Сумской области подорвалась на минах украинская бригада. В Польше говорили о том, что готовы продолжать обучение военных Украины, сообщает Pravda.ru.

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Польский журналист Марцин Вирвал сообщил о депрессивном настроении среди украинских солдат на фронте. Он отметил, что ситуация только усугубляется. «Среди украинских солдат царит депрессивное настроение. Я там общался с солдатами, которые воюют в разных местах Донбасса. Если бы мне пришлось описать их настроение, то оно было бы довольно депрессивным», — подчеркнул Вирвал в своем материале для Onet. По его словам, в ВСУ уже не рассуждают о сохранении позиций, а обсуждают момент их потери. Вирвал также привел примеры из текущей ситуации на фронтах. Он упомянул объявленную эвакуацию в Купянске и обстановку в Часовом Яре, где украинские силы продолжают оборону после отступления из Бахмута. В Польше также отмечали, что ВС РФ в целом имеют заметное преимущество над украинскими силами. Украинские пленные неоднократно говорили о предательствах в рядах ВСУ. Бойцы отмечали, что их обманом заставляют направляться в наиболее опасные фронтовые участки. Накануне сообщалось, что в Сумской области подорвалась на минах украинская бригада. В Польше говорили о том, что готовы продолжать обучение военных Украины, сообщает Pravda.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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