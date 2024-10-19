ВСУ подорвались на своих минах в Сумской области: главное об СВО 19 октября

Украинский пленный: колонна ВСУ подорвалась на своих минах в Сумской области

19 октября 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

Бойцы ВСУ не в первый раз подорвались на собственных минах в зоне СВО Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Колонна артиллерийской бригады украинской армии в Сумской области подорвалась на собственных минах. Подобное происходит не в первый раз. Отмечается, что в составе колонны находились образцы боевой техники НАТО. Главное об СВО за 19 октября — в материале URA.RU. Санкт-Петербург попал под атаку дронов ВСУ Над Санкт-Петербургом средства ПВО сбили украинский беспилотник. В результате атаки не было зафиксировано разрушений или пострадавших. В Брянской области после атаки ВСУ есть пострадавший ВСУ ударили дроном-камикадзе по Брянской области, в частности под прицел попало село в Стародубском муниципальном округе. По данным губернатора региона Александра Богомаза, пострадала женщина, ей оказана необходимая медпомощь. Также в результате атаки был поврежден фасад жилого дома, на месте проводят работы экстренные службы. 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Экипажи также нанесли удар по живой силе и технике противника. После выполнения задачи экипажи вертолетов совершили противоракетное маневрирование, передает «Пятый канал». Финансирование пострадавших от атак ВСУ жителей Курской области Российское правительство дополнительно выделило 3,2 млрд рублей для потерявших имущество первой необходимости жителей Курской области. В частности, выплаты на каждого человека составят от 75 до 150 тысяч рублей. Они будут зависеть от степени утраты имущества — частичной или полной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Колонна артиллерийской бригады украинской армии в Сумской области подорвалась на собственных минах. Подобное происходит не в первый раз. Отмечается, что в составе колонны находились образцы боевой техники НАТО. Главное об СВО за 19 октября — в материале URA.RU. Над Санкт-Петербургом средства ПВО сбили украинский беспилотник. В результате атаки не было зафиксировано разрушений или пострадавших. ВСУ ударили дроном-камикадзе по Брянской области, в частности под прицел попало село в Стародубском муниципальном округе. По данным губернатора региона Александра Богомаза, пострадала женщина, ей оказана необходимая медпомощь. Также в результате атаки был поврежден фасад жилого дома, на месте проводят работы экстренные службы. В частности, за сутки средства ПВО ликвидировали 23 украинских дрона над территориями Белгородской, Ростовской, Курской и Брянской областей. Об этом заявили в Минобороны. Российский военный с позывным «Фунт» выжил после того, как его за 20 минут восемь раз ударил дрон-камикадзе ВСУ. Отмечается, что это было первое взаимодействие бойца с противником в зоне СВО. Колонна украинской артиллерийской бригады в Сумской области подорвалась на собственном минном поле. Военнопленный боец ВСУ Виталий Озимов рассказал, что при этом в колонне находились такие образцы техники НАТО, как инженерные машины разграждения ИМР-2 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Wisent ARV на базе танка Leopard. Украинские военные в Херсонской области в декабре 2023 года бросили на поле боя раненную женщину-бойца. ВС РФ ее спасли, она прошла необходимое лечение. Женщина захотела, чтобы ее включили в списки на обмен военнопленными, поэтому со следующим обменом она отправится на родину. Украинская компания Kvertus разработала для военных страны рюкзаки-ежи, которые должны создавать куполообразную защиту, выводящую из строя БПЛА российских военных. Подобная техника стоит порядка шести тысяч долларов. Также отмечается, что для разработки нового продукта требуется два месяца. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Киев получит обещанные истребители Mirage 2000 в 2025 году. При этом ранее президент страны Эммануэль Макрон заявлял, что истребители будут отправлены на Украину в конце 2024 года. Также Париж продолжит обучение украинских пилотов и авиамехаников. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о якобы ликвидации ВС РФ украинских бойцов является ложью. По ее словам, такие заявления Борреля нагнетают пропаганду вокруг Украины и дезинформируют людей, чтобы очернить Россию. Российская армия продвигается на кураховском, торецком и покровском направлениях. Так, в районе Острого на кураховском участке фронта ВС РФ продолжают атаки в направлении железнодорожной платформы «Острый», на торецком также идут бои. При этом на покровском направлении военные России продвинулись к Воздвиженке. Также в интернете появились кадры поднятия российского флага на окраине населенного пункта, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Подразделения «Южной» группировки войск освободили Зоряное в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт находится на пути к Кураховке. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Колмаков, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, Нижний Клин, Никольский, Новый Путь, Кругленькое, Ольговка и Плехово. Кроме того, была отражена атака противник в Леонидово. В Сумской области российские военные ударили по формированиям ВСУ в районах Водолаги, Павловки, Ревякино, Студенок, Басовки, Беловоды и Белокопытово. За прошедшие сутки украинские военные потеряли свыше 270 человек и девять единиц техники. Среди них пять боевых бронированных машин, три боевые машины пехоты, четыре орудия и три автомобиля. За все время боев в Курской области противник потерял свыше 24 740 военных, 82 боевые машины пехоты, 167 танков, 654 автомобиля, 102 бронетранспортера и другую боевую технику, передает Минобороны РФ. Кроме того, российские вертолеты Ка-52 сорвали ротацию ВСУ в Курской области. Экипажи также нанесли удар по живой силе и технике противника. После выполнения задачи экипажи вертолетов совершили противоракетное маневрирование, передает «Пятый канал». Российское правительство дополнительно выделило 3,2 млрд рублей для потерявших имущество первой необходимости жителей Курской области. В частности, выплаты на каждого человека составят от 75 до 150 тысяч рублей. Они будут зависеть от степени утраты имущества — частичной или полной.