Мэр Перми Соснин объявил благодарность лучшим дорожникам

Глава Перми Эдуард Соснин объявил благодарность лучшим городским дорожникам в их профессиональный праздник. Об этом мэр столицы Прикамья рассказал в своем telegram-канале.
«Объявил благодарность дорожникам за добросовестный труд, высокий профессионализм и ответственность при выполнении поставленных задач по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автодорог в Перми. Работа дорожников направлена на создание комфортной и безопасной инфраструктуры, которая напрямую влияет на качество жизни пермяков», — подчеркнул Соснин.
Мэр Перми объявил благодарность следующим сотрудникам дорожной сферы:
- Андрею Галкину, машинисту автогрейдера ООО «АБЗ № 1»,
- Марату Канзибаеву, оператору асфальтобетонной установки ООО «АБЗ № 1»,
- Андрею Окулову, производителю работ ООО «ТехДорГрупп»,
- Валерию Столярову, мастеру дорожных работ ООО «Стройград Плюс»,
- Константину Щербинину, мастеру строительных и монтажных работ ООО «Стройград Плюс»,
- Даниле Щербинину, производителю работ ООО «АБЗ № 1»,
- Максиму Ябс, заместителю директора по строительству ООО «ТехДорГрупп».
Соснин пожелал дорожникам крепкого здоровья и успехов в труде. Он добавил, что город становится комфортнее для жизни благодаря работе представителей дорожной сферы.
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