19 октября 2024
18 октября 2024

Мэр Перми Соснин объявил благодарность лучшим дорожникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Соснин поблагодарил дорожников за труд
Соснин поблагодарил дорожников за труд Фото:

Глава Перми Эдуард Соснин объявил благодарность лучшим городским дорожникам в их профессиональный праздник. Об этом мэр столицы Прикамья рассказал в своем telegram-канале.

«Объявил благодарность дорожникам за добросовестный труд, высокий профессионализм и ответственность при выполнении поставленных задач по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автодорог в Перми. Работа дорожников направлена на создание комфортной и безопасной инфраструктуры, которая напрямую влияет на качество жизни пермяков», — подчеркнул Соснин.

Мэр Перми объявил благодарность следующим сотрудникам дорожной сферы:

  • Андрею Галкину, машинисту автогрейдера ООО «АБЗ № 1»,
  • Марату Канзибаеву, оператору асфальтобетонной установки ООО «АБЗ № 1»,
  • Андрею Окулову, производителю работ ООО «ТехДорГрупп»,
  • Валерию Столярову, мастеру дорожных работ ООО «Стройград Плюс»,
  • Константину Щербинину, мастеру строительных и монтажных работ ООО «Стройград Плюс»,
  • Даниле Щербинину, производителю работ ООО «АБЗ № 1»,
  • Максиму Ябс, заместителю директора по строительству ООО «ТехДорГрупп».

Соснин пожелал дорожникам крепкого здоровья и успехов в труде. Он добавил, что город становится комфортнее для жизни благодаря работе представителей дорожной сферы.

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Глава Перми Эдуард Соснин объявил благодарность лучшим городским дорожникам в их профессиональный праздник. Об этом мэр столицы Прикамья рассказал в своем telegram-канале. «Объявил благодарность дорожникам за добросовестный труд, высокий профессионализм и ответственность при выполнении поставленных задач по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автодорог в Перми. Работа дорожников направлена на создание комфортной и безопасной инфраструктуры, которая напрямую влияет на качество жизни пермяков», — подчеркнул Соснин. Мэр Перми объявил благодарность следующим сотрудникам дорожной сферы: Соснин пожелал дорожникам крепкого здоровья и успехов в труде. Он добавил, что город становится комфортнее для жизни благодаря работе представителей дорожной сферы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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