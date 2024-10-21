21 октября 2024
20 октября 2024

В Ханты-Мансийске студентов массово вакцинируют от гриппа

© Служба новостей «URA.RU»
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Прививки от гриппа ставят студентам средних и высших образовательных учреждений
Прививки от гриппа ставят студентам средних и высших образовательных учреждений Фото:

В Ханты-Мансийске проводят массовую вакцинацию студентов высших и средних образовательных учреждений. Прививочная компания направлена на профилактику заболеваемости гриппом, сообщили в департаменте здравоохранения округа. 

«В столице региона проводится массовая вакцинация обучающихся высших и средних образовательных учреждений. Прививочная кампания направлена на профилактику заболеваемости гриппом среди молодежи», — рассказали в пресс-службе депздрава.

В рамках массовой вакцинации студентам рассказывают о гриппе: симптомах, методах профилактики, эффективности вакцинации. Также на базе учебных заведений работают прививочные бригады. Всего вакцинировались около 80% студентов Югорского государственного университета, Ханты-Мансийской государственной мед. академии, Центра искусств для одаренных детей Севера и технолого-педагогического колледжа.

Ранее URA.RU cообщало, что в Ханты-Мансийске началась прививочная кампания против туляремии. Первые случаи заболевания особоопасной инфекции, которую переносят комары, зафиксировали в областной столице в середине августа 2024 года. 

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В Ханты-Мансийске проводят массовую вакцинацию студентов высших и средних образовательных учреждений. Прививочная компания направлена на профилактику заболеваемости гриппом, сообщили в департаменте здравоохранения округа.  «В столице региона проводится массовая вакцинация обучающихся высших и средних образовательных учреждений. Прививочная кампания направлена на профилактику заболеваемости гриппом среди молодежи», — рассказали в пресс-службе депздрава. В рамках массовой вакцинации студентам рассказывают о гриппе: симптомах, методах профилактики, эффективности вакцинации. Также на базе учебных заведений работают прививочные бригады. Всего вакцинировались около 80% студентов Югорского государственного университета, Ханты-Мансийской государственной мед. академии, Центра искусств для одаренных детей Севера и технолого-педагогического колледжа. Ранее URA.RU cообщало, что в Ханты-Мансийске началась прививочная кампания против туляремии. Первые случаи заболевания особоопасной инфекции, которую переносят комары, зафиксировали в областной столице в середине августа 2024 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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