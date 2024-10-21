В Ханты-Мансийске студентов массово вакцинируют от гриппа

В Ханты-Мансийске проводят массовую вакцинацию студентов высших и средних образовательных учреждений. Прививочная компания направлена на профилактику заболеваемости гриппом, сообщили в департаменте здравоохранения округа.
«В столице региона проводится массовая вакцинация обучающихся высших и средних образовательных учреждений. Прививочная кампания направлена на профилактику заболеваемости гриппом среди молодежи», — рассказали в пресс-службе депздрава.
В рамках массовой вакцинации студентам рассказывают о гриппе: симптомах, методах профилактики, эффективности вакцинации. Также на базе учебных заведений работают прививочные бригады. Всего вакцинировались около 80% студентов Югорского государственного университета, Ханты-Мансийской государственной мед. академии, Центра искусств для одаренных детей Севера и технолого-педагогического колледжа.
Ранее URA.RU cообщало, что в Ханты-Мансийске началась прививочная кампания против туляремии. Первые случаи заболевания особоопасной инфекции, которую переносят комары, зафиксировали в областной столице в середине августа 2024 года.
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