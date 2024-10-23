Дорожники отремонтируют 132 км трассы М-5 в Челябинской области

На трассе М-5 в Челябинской области с 2025 по 2026 год запланирован ремонт более чем на 132 километрах дороги, еще на 44,8 километрах проведут реконструкцию. Об этом URA.RU сообщил глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.
«С 2025 по 2026 год на трассе М-5 предусмотрены работы по реконструкции 44,8 километров дороги, капитальный ремонт мы проведем на 86 километрах. Масштабный ремонт на более 32 километрах запланирован на М-5, подъезде к Екатеринбургу. Также в рамках работ на 14,4 километрах пройдет ремонт слоев износа», — сообщил URA.RU Муравьев.
Как отметил начальник Южноуральского Росавтодора, до 2026 года в четырехполосный режим перейдет еще 73,2 километра челябинских трасс федерального значения. К концу 2024 года общая цифра четырехполосных участков составит 268 километров.
«Благодаря нацпроекту „Безопасные качественные дороги“ удалось не просто поддерживать трассы в нормативном состоянии, но и создать весомый задел для будущей модернизации дорожной сети. Уверен, уже в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“, нам удастся в полной мере реализовать комфортную и безопасную дорожно-транспортную сеть федеральных трасс в регионе», — подчеркнул Муравьев.
Планы по развитию и результаты работы управления Муравьев представит на конференции по вопросам дорожной отрасли перед открытием выставки «Транспорт большого города». Кроме М-5, расширение до четырех полос проведут на участке трассы А-310. На участках трассы «Иртыш» за представленные годы пройдет капитальный ремонт.
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