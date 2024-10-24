Челябинская прокуратура добилась выдачи лекарств ребенку-инвалиду

В Снежинске (Челябинской области) 12-летнему ребенку-инвалиду выдали льготные лекарства после вмешательства прокуратуры. Родителям девочки также вернут потраченные ранее на препараты деньги, сообщили URA.RU в пресс-службе областного ведомства.
«12-летняя девочка страдает диабетом и нуждается в постоянном приеме лекарства. Длительное время она не обеспечивалась им в необходимом объеме. В результате принятых мер ребенка обеспечили препаратом, а по иску прокурора с учреждения взыскали деньги, затраченные родителями на приобретение лекарств», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Во время проверки обнаружили, что больница не провела врачебную комиссию по увеличению ребенку дозы лекарства. Заявку на него и вовсе не была направлена в минздрав. Виновного Возврат денег семье девочки прокуратура поставила на контроль, а виновного врача привлекли к дисциплинарной ответственности.
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