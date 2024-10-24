Челябинская прокуратура добилась выдачи лекарств ребенку-инвалиду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После вмешательства прокуратуры ребенку выдали необходимую дозу лекарств
После вмешательства прокуратуры ребенку выдали необходимую дозу лекарств Фото:

В Снежинске (Челябинской области) 12-летнему ребенку-инвалиду выдали льготные лекарства после вмешательства прокуратуры. Родителям девочки также вернут потраченные ранее на препараты деньги, сообщили URA.RU в пресс-службе областного ведомства.

«12-летняя девочка страдает диабетом и нуждается в постоянном приеме лекарства. Длительное время она не обеспечивалась им в необходимом объеме. В результате принятых мер ребенка обеспечили препаратом, а по иску прокурора с учреждения взыскали деньги, затраченные родителями на приобретение лекарств», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Во время проверки обнаружили, что больница не провела врачебную комиссию по увеличению ребенку дозы лекарства. Заявку на него и вовсе не была направлена в минздрав. Виновного Возврат денег семье девочки прокуратура поставила на контроль, а виновного врача привлекли к дисциплинарной ответственности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Снежинске (Челябинской области) 12-летнему ребенку-инвалиду выдали льготные лекарства после вмешательства прокуратуры. Родителям девочки также вернут потраченные ранее на препараты деньги, сообщили URA.RU в пресс-службе областного ведомства. «12-летняя девочка страдает диабетом и нуждается в постоянном приеме лекарства. Длительное время она не обеспечивалась им в необходимом объеме. В результате принятых мер ребенка обеспечили препаратом, а по иску прокурора с учреждения взыскали деньги, затраченные родителями на приобретение лекарств», — сообщили URA.RU в ведомстве. Во время проверки обнаружили, что больница не провела врачебную комиссию по увеличению ребенку дозы лекарства. Заявку на него и вовсе не была направлена в минздрав. Виновного Возврат денег семье девочки прокуратура поставила на контроль, а виновного врача привлекли к дисциплинарной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...