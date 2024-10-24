Губернатор ХМАО Руслан Кухарук перезагрузил отношения с окружной думой. В отличие от его предшественницы Натальи Комаровой, которая крайне редко появлялась в парламентском крыле, новый глава региона посетил очередное и вполне рядовое заседание заксо, этим своим поступком немало шокировав политэлиты. Видеотрансляция заседания думы опубликована на ее официальном сайте.
«Сегодня на 37-м заседании думы присутствуют 32 депутата. <..> В работе думы принимает участие губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Кухарук Руслан Николаевич», — уточнила вице-спикер думы ХМАО Наталья Западнова.
Собеседники агентства в политическом истеблишменте отметили, что присутствие на заседаниях думы главы региона — хороший знак, который символизирует перезагрузку отношений. «Придерживаюсь мнения, что правительство и дума Югры должны работать в постоянном диалоге», — уточнил Кухарук в своем telegram-канале.
Экс-губернатор Комарова редко появлялась в президиуме. В 2024 году она посетила апрельское заседание, когда парламент отмечал 30-летний юбилей.
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