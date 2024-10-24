24 октября 2024

Райффайзенбанк столкнулся с массовым уходом вкладчиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Вклады упали и их сумма составила менее одного миллиарда рублей
Вклады упали и их сумма составила менее одного миллиарда рублей Фото:

Количество средств физических лиц на депозитах в Райффайзенбанке упало ниже одного миллиарда рублей и составили 867,1 миллиона рублей, следует из оборотного отчета организации, с которым ознакомился РБК. Отмечается, что до санкций сумма по вкладам составляла более 41 миллиарда рублей.

«На 1 октября средства клиентов-физлиц на депозитах в Райффайзенбанке упали ниже 1 миллиарда рублей, составив 867,1 миллионов рублей», — говорится в ведомости, которую приводит издание. До санкций сумма вкладов была в районе 41 миллиарда рублей. но в мае упала до 12,7 миллиарда рублей.

Райффайзенбанк ранее объявил о своем уходе с российского рынка. Позднее представитель организации уточнил, что компания готовится продать 60% своих активов, допустив их частичную, а не полную реализацию.

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Количество средств физических лиц на депозитах в Райффайзенбанке упало ниже одного миллиарда рублей и составили 867,1 миллиона рублей, следует из оборотного отчета организации, с которым ознакомился РБК. Отмечается, что до санкций сумма по вкладам составляла более 41 миллиарда рублей. «На 1 октября средства клиентов-физлиц на депозитах в Райффайзенбанке упали ниже 1 миллиарда рублей, составив 867,1 миллионов рублей», — говорится в ведомости, которую приводит издание. До санкций сумма вкладов была в районе 41 миллиарда рублей. но в мае упала до 12,7 миллиарда рублей. Райффайзенбанк ранее объявил о своем уходе с российского рынка. Позднее представитель организации уточнил, что компания готовится продать 60% своих активов, допустив их частичную, а не полную реализацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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