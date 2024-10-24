Райффайзенбанк столкнулся с массовым уходом вкладчиков

Количество средств физических лиц на депозитах в Райффайзенбанке упало ниже одного миллиарда рублей и составили 867,1 миллиона рублей, следует из оборотного отчета организации, с которым ознакомился РБК. Отмечается, что до санкций сумма по вкладам составляла более 41 миллиарда рублей.
«На 1 октября средства клиентов-физлиц на депозитах в Райффайзенбанке упали ниже 1 миллиарда рублей, составив 867,1 миллионов рублей», — говорится в ведомости, которую приводит издание. До санкций сумма вкладов была в районе 41 миллиарда рублей. но в мае упала до 12,7 миллиарда рублей.
Райффайзенбанк ранее объявил о своем уходе с российского рынка. Позднее представитель организации уточнил, что компания готовится продать 60% своих активов, допустив их частичную, а не полную реализацию.
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