«Авария на аварии»: в Екатеринбурге на Пионерке случился транспортный коллапс. Карта

В Пионерском районе Екатеринбурга несколько ДТП парализовали движение транспорта
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Поездка по придомовым территориям элитных домов. Екатеринбург, автомобили, машины, пробка, дорожное движение
Три аварии парализовали движение на Пионерке (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 25 октября встало движение транспорта на нескольких улицах Пионерского микрорайона из-за аварий. Водители автобусов и троллейбусов пытаются развернуться и уехать с участка, а пассажиры выходят и идут пешком, рассказали URA.RU читатели.

«Авария на аварии в районе проспекта Космонавтов, улиц Челюскинцев и Восточной. Транспорт не двигается уже минут 20. Вдобавок к этому у троллейбуса порвались провода — он не двигается и блокирует проезд», — сказал собеседник. По словам другого, попавшая в аварию фура заблокировала движение также по улицам Завокзальной, Кислородной и Маяковского.

Согласно «Яндекс Картам», на этих участках произошло три ДТП. «Объезжайте пробку по улице Турбинной», — посоветовал один из автомобилистов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции, ответ не поступил.

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В Екатеринбурге днем 25 октября встало движение транспорта на нескольких улицах Пионерского микрорайона из-за аварий. Водители автобусов и троллейбусов пытаются развернуться и уехать с участка, а пассажиры выходят и идут пешком, рассказали URA.RU читатели. «Авария на аварии в районе проспекта Космонавтов, улиц Челюскинцев и Восточной. Транспорт не двигается уже минут 20. Вдобавок к этому у троллейбуса порвались провода — он не двигается и блокирует проезд», — сказал собеседник. По словам другого, попавшая в аварию фура заблокировала движение также по улицам Завокзальной, Кислородной и Маяковского. Согласно «Яндекс Картам», на этих участках произошло три ДТП. «Объезжайте пробку по улице Турбинной», — посоветовал один из автомобилистов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции, ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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