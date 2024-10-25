В Екатеринбурге днем 25 октября встало движение транспорта на нескольких улицах Пионерского микрорайона из-за аварий. Водители автобусов и троллейбусов пытаются развернуться и уехать с участка, а пассажиры выходят и идут пешком, рассказали URA.RU читатели.
«Авария на аварии в районе проспекта Космонавтов, улиц Челюскинцев и Восточной. Транспорт не двигается уже минут 20. Вдобавок к этому у троллейбуса порвались провода — он не двигается и блокирует проезд», — сказал собеседник. По словам другого, попавшая в аварию фура заблокировала движение также по улицам Завокзальной, Кислородной и Маяковского.
Согласно «Яндекс Картам», на этих участках произошло три ДТП. «Объезжайте пробку по улице Турбинной», — посоветовал один из автомобилистов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции, ответ не поступил.
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