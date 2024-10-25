Власти Пермского края рассказали, на какую помощь могут рассчитывать онкобольные

В Пермском крае онкобольные могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь в полном объеме. Речь, в том числе, идет об оказании высокотехнологичной помощи, которая подразумевает хирургические, интервенционные и иные вмешательства. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края.
«В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи предоставляется: первичная медико-санитарная помощь (в том числе доврачебная), врачебная и специализированная. Высокотехнологичная помощь, является частью специализированной медпомощи. Помимо этого, в медицинских организациях оказывается паллиативная медицинская помощь. Таким образом, на сегодняшний день онкологические пациенты могут получить всю необходимую помощь бесплатно и в полном объеме», — заверяют в минздраве.
Ранее жительница Перми рассказала, что ее мать не смогла получить в Пермском краевом онкоцентре качественную медицинскую помощь. Женщина также уверяла, что в медучреждении не хватает врачей.
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