Власти Пермского края рассказали, на какую помощь могут рассчитывать онкобольные

Пермский минздрав: онкобольным бесплатно оказывают высокотехнологичную помощь
© Служба новостей «URA.RU»
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Областной онкологический диспансер № 2. Магнитогорск, пациент, больной, ноги, онкология, рак, здоровье, диспансер, лучевая терапия
Медицинская помощь гражданам оказывается в рамках государственных гарантий Фото:

В Пермском крае онкобольные могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь в полном объеме. Речь, в том числе, идет об оказании высокотехнологичной помощи, которая подразумевает хирургические, интервенционные и иные вмешательства. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края.

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«В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи предоставляется: первичная медико-санитарная помощь (в том числе доврачебная), врачебная и специализированная. Высокотехнологичная помощь, является частью специализированной медпомощи. Помимо этого, в медицинских организациях оказывается паллиативная медицинская помощь. Таким образом, на сегодняшний день онкологические пациенты могут получить всю необходимую помощь бесплатно и в полном объеме», — заверяют в минздраве.

Ранее жительница Перми рассказала, что ее мать не смогла получить в Пермском краевом онкоцентре качественную медицинскую помощь. Женщина также уверяла, что в медучреждении не хватает врачей.

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В Пермском крае онкобольные могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь в полном объеме. Речь, в том числе, идет об оказании высокотехнологичной помощи, которая подразумевает хирургические, интервенционные и иные вмешательства. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края. «В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи предоставляется: первичная медико-санитарная помощь (в том числе доврачебная), врачебная и специализированная. Высокотехнологичная помощь, является частью специализированной медпомощи. Помимо этого, в медицинских организациях оказывается паллиативная медицинская помощь. Таким образом, на сегодняшний день онкологические пациенты могут получить всю необходимую помощь бесплатно и в полном объеме», — заверяют в минздраве. Ранее жительница Перми рассказала, что ее мать не смогла получить в Пермском краевом онкоцентре качественную медицинскую помощь. Женщина также уверяла, что в медучреждении не хватает врачей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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