Командиру бригады ВСУ заочно дали «пожизненное» за обстрел Белгорода

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Индустриальный районный суд вынес приговор Александру Чернышову по делу об архиве «Мемориала» Пермь, папка, суд
Суд назначил пожизненный срок заочно Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Командира ракетной бригады Вооруженных сил Украины Федора Ярошевича, отдавшего приказ об обстреле Белгородской области приговорили к пожизненному сроку заочно. Вердикт вынес Второй Западный окружной военный суд.

«Суд назначил заочно пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима, признав Ярошевича виновным в совершении трех преступлений», — сообщает пресс-служба суда. Его обвиняют в преступлениях по статье «террористический акт». Заявление суда цитирует ТАСС.

Кроме того, Минобороны подало гражданский иск на сумму более 1,3 млрд рублей нанесенного ущерба. Суд удовлетворил его в полном объеме. Пока приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован в сроки, установленные законом.

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Командира ракетной бригады Вооруженных сил Украины Федора Ярошевича, отдавшего приказ об обстреле Белгородской области приговорили к пожизненному сроку заочно. Вердикт вынес Второй Западный окружной военный суд. «Суд назначил заочно пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима, признав Ярошевича виновным в совершении трех преступлений», — сообщает пресс-служба суда. Его обвиняют в преступлениях по статье «террористический акт». Заявление суда цитирует ТАСС. Кроме того, Минобороны подало гражданский иск на сумму более 1,3 млрд рублей нанесенного ущерба. Суд удовлетворил его в полном объеме. Пока приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован в сроки, установленные законом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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