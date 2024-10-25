Командиру бригады ВСУ заочно дали «пожизненное» за обстрел Белгорода

Командира ракетной бригады Вооруженных сил Украины Федора Ярошевича, отдавшего приказ об обстреле Белгородской области приговорили к пожизненному сроку заочно. Вердикт вынес Второй Западный окружной военный суд.
«Суд назначил заочно пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима, признав Ярошевича виновным в совершении трех преступлений», — сообщает пресс-служба суда. Его обвиняют в преступлениях по статье «террористический акт». Заявление суда цитирует ТАСС.
Кроме того, Минобороны подало гражданский иск на сумму более 1,3 млрд рублей нанесенного ущерба. Суд удовлетворил его в полном объеме. Пока приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован в сроки, установленные законом.
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