Командиру бригады ВСУ заочно дали «пожизненное» за обстрел Белгорода

25 октября 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Суд назначил пожизненный срок заочно Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Командира ракетной бригады Вооруженных сил Украины Федора Ярошевича, отдавшего приказ об обстреле Белгородской области приговорили к пожизненному сроку заочно. Вердикт вынес Второй Западный окружной военный суд. «Суд назначил заочно пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима, признав Ярошевича виновным в совершении трех преступлений», — сообщает пресс-служба суда. Его обвиняют в преступлениях по статье «террористический акт». Заявление суда цитирует ТАСС. Кроме того, Минобороны подало гражданский иск на сумму более 1,3 млрд рублей нанесенного ущерба. Суд удовлетворил его в полном объеме. Пока приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован в сроки, установленные законом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командира ракетной бригады Вооруженных сил Украины Федора Ярошевича, отдавшего приказ об обстреле Белгородской области приговорили к пожизненному сроку заочно. Вердикт вынес Второй Западный окружной военный суд. «Суд назначил заочно пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима, признав Ярошевича виновным в совершении трех преступлений», — сообщает пресс-служба суда. Его обвиняют в преступлениях по статье «террористический акт». Заявление суда цитирует ТАСС. Кроме того, Минобороны подало гражданский иск на сумму более 1,3 млрд рублей нанесенного ущерба. Суд удовлетворил его в полном объеме. Пока приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован в сроки, установленные законом.